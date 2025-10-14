Суд не дал «Газпрому» саботировать начало отопсезона в Волгоградской области

Поставщикам необходимых для отопления ресурсов в Жирновском районе запрещено прекращать подачу. Соответствующие обеспечительные меры наложены в рамках прокурорского иска к ПАО «Волгоградэнергосбыт» и ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отопительный сезон в ряде населенных пунктов Линевского городского, а также Алешниковского и Кленовского сельских поселений Жирновского района начался первого октября, однако тепло в дома, школы и больницы так и не поступило. Муниципальное предприятие «Линевский Коммунальный Комплекс» подготовило свои котельные к зиме, как показала прокурорская проверка, однако свет и газ на объектах отсутствовали.

Надзорное ведомство выяснило, что поставщики ПАО «Волгоградэнергосбыт» и ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» не выполнили свои обязательства. Пользуясь доминирующим положением на рынке, организации решили таким образом заставить МУП погасить долги в обход судебных процедур, однако в результате пострадали жители, отмечают в прокуратуре.

Прокурор Жирновского района в суде потребовал обязать компании обеспечить бесперебойную подачу электричества и газа, а также ходатайствовал о наложении обеспечительных мер. В итоге суд запретил «Волгоградэнергосбыт» и «Газпром межрегионгаз Волгоград» вводить любые ограничения для «Линевского Коммунального Комплекса» вплоть до решения по существу спора.

Никита Маркелов