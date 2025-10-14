Ремонты на Волгоградском НПЗ и других заводах ударили по экспорту мазута

На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «ЛУКОЙЛа» ведутся внеплановые ремонтные работы на установке №12 (замена трубных пучков поз. Т-201). Соответствующий тендер без заданной цены компания объявила в сентябре.

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» — крупный игрок на рынке производства топлива и компонентов масел. Завод перерабатывает смесь малосернистых нефтей из западной Сибири и нижней Волги. Основные рынки сбыта — южные регионы России, но часть продукции идет на экспорт. Предприятие достигло глубины переработки нефти в 97% и выхода светлых нефтепродуктов в 81%. НПЗ начал работу 21 декабря 1957 года. Первая очередь включала четыре объекта: установки обессоливания и обезвоживания нефти ЭЛОУ-АВТ-3, установки первичной переработки нефти АВТ-4, установки термического крекинга мазута №8, а также аварийно-факельное и общезаводское хозяйство. Ассортимент продукции на момент открытия включал автомобильный бензин А-66, реактивное топливо ТС-1, летнее дизельное топливо и малосернистый мазут. В начале 1960-х годов были построены новые установки для первичной переработки нефти, а также производства масел, присадок, битума и кокса. С 1991 года завод начал интеграцию в компанию «ЛУКОЙЛ». С 1 ноября 2021 года ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» расширило свою структуру, включив ООО «ЛУКОЙЛ - Коробковский газоперерабатывающий завод» в качестве территориально-производственного подразделения (ТПП).

В конце месяца контракт выиграло ООО СК «Промизоляция». Компания должна завершить работы на объекте до конца этого года. Сам контракт и техническая документация на сайте предприятия не опубликованы.

ООО СК «Промизоляция» учреждено в селе Ушаковка Черноярского района Астраханской области в январе 2008 года. Фирма специализируется на гидроизоляционных работах. С апреля 2016 года общество возглавляет Севак Акопян, ему же принадлежит 100% уставного капитала компании. За 2024 год юрлицо заработало 375 млн руб. при обороте 4,4 млрд руб. Стоимость активов составила 378 млн руб. «Промизоляция» участвовала в 40 арбитражных делах на сумму 1,7 млрд руб. Организация выиграла пять контрактов на 216 млн руб., из которых заключила три на 39 млн руб.

Начатые в августе-сентябре внеплановые ремонтные работы на Волгоградском НПЗ и других нефтеперерабатывающих заводах (Киришинефтеоргсинтез, Рязанская НПК, самарская группа НПЗ Роснефти) стали причиной снижения поставок топочного мазута железнодорожным транспортом для экспорта через порты и погранпереходы на 14,6%. В прошлом месяце этот показатель составил 2,153 млн тонн. Основным направлением экспорта оставался балтийский порт Усть-Луга, на который пришлось около 63% от общего объема отгрузок. Поставки в туда снизились на 12,6% до 1,356 млн тонн. В порт Высоцк отгрузки упали на 11% до 269 тыс. тонн, в Санкт-Петербург — на 7% до 123,5 тыс. тонн, а в Новороссийск — на 27% до 190 тыс. тонн.

Несмотря на сокращение экспорта, поставки мазута на внутренний рынок в сентябре выросли на 14% до 600 тыс. тонн. Рост связан с увеличением отгрузок теплоснабжающим организациям в преддверии отопительного сезона.

Нина Шевченко