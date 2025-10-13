Инвесторы из Новосибирска выпускают в Балакове одну дверь в минуту за 500 млн

В Балаковском районе Саратовской области на фабрике ALBERO запущена новая производственная линия для изготовления щитовых межкомнатных дверей. Эта высокоавтоматизированная система длиной более 90 метров не имеет аналогов в России и СНГ, сообщили в пресс-службе регионального минпрома.

Торговая марка ALBERO, под которой более 20 лет выпускаются двери и погонажные изделия, принадлежит новосибирскому ООО «Стройгранд» с оборотом 2,1 млрд руб. Предприятие позиционирует себя как производство полного цикла и планирует обеспечить автономное снабжение газом и электричеством. «Стройгранд» учреждает Юрий Алексаночкин. Господин Алексаночкин владеет еще тремя компаниями: новосибирскими ООО «Бизнескуратор» и ООО «ТД „Стройгранд“», а в декабре 2020 года он зарегистрировал в Балакове ООО «Альберо» на площадях бывшей мебельной фабрики «Шатура» (работает в сфере производства деревянных строительных конструкций и столярных изделий), где ему принадлежит 24,85 млн руб. доли, его сыну Дмитрию Алексаночкину — 42,12 млн руб., Владимиру Вильману — 3,5 млн руб. В развитие проекта в Балакове «Стройгранд» инвестировал 500 млн руб. В декабре 2022 года «Альберо» зарегистрировало товарный знак Dorica. Выручка по итогам 2024 года составила 895 млн руб., а прибыль — 10 млн руб. Активы компании выросли на 199% до 15 млн руб. ООО «Альберо» всего дважды участвовало в арбитражных спорах на сумму 11 млн руб. Штат увеличился на 74 человека, достигнув в концу прошлого года 293 сотрудников.

Запуск новой линии был анонсирован еще в сентябре, но саратовский минпром обнародовал это только сейчас. За несколько недель до начала работы компания открыла фирменный салон в торговом центре «Гулливер» в Балаково и объявила о планах по расширению розничной сети. В Саратове двери марки ALBERO представлены в пяти торговых точках, включая два фирменных салона. Еще один салон открылся в Энгельсе.

В минпроме рассказали, благодаря полной автоматизации производства, линия способна выпускать одну межкомнатную дверь каждую минуту. В ведомстве отметили, что это значительно увеличивает производительность и сокращает время изготовления.

Нина Шевченко