Замешательная собственность

ООО «МетРесурсы» должно снести свой бетонный завода в Волгограде — соответствующее решение устояло в окружном суде. Объект, возведенный в 2008 году, так и не был легализован из-за отсутствия прав на земельный участок и разрешения на строительство. Собственника обязали освободить территорию в двухмесячный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На спорном заводе в Волгограде стояла установка УБРС-10

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На спорном заводе в Волгограде стояла установка УБРС-10

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Поволжского округа обязал ООО «МетРесурсы» снести за свой счет бетонный завод УБРС-10 на ул. Костюченко в р. п. Водстрой Волгограда. Постановление суда компания должна исполнить в течение двух месяцев. С момента вступления решения в силу юрлицо будет уплачивать штраф 1 тыс. руб. за каждый день просрочки.

ООО «МетРесурсы» учреждено на ул. Костюченко, 2 в р. п. Водстрой Волгограда в ноябре 2006 года. Компанией по производству товарного бетона владеет Елена Якушина. С 2023 года компания не имеет выручки, а за 2024 год вовсе понесла убытки в 284 тыс. руб. Предпринимателю Елене Якушиной также принадлежит ООО «Стройбетон», зарегистрированное по тому же адресу. За прошлый год фирма продемонстрировала положительные показатели выручки и дохода — 37 млн руб. и 611 тыс. руб. соответственно. Кроме того, до июня 2024 года госпожа Якушина была директором ООО «Стройбетон-В» (учредитель — Юлия Добижи), расположенного также на ул. Костюченко, 2. На конец прошлого года заработок не зафиксирован, а оборот составил 235 тыс. руб., с 2019 года выручка общества упала почти в 166 раз. Организация продает продукцию бетонного завода УБРС-10. Летом прошлого года руководителем всех трех ныне действующих компаний была назначена Мария Осипова.

Еще В 2019 году департамент муниципального имущества Волгограда требовал в суде признать «МетРесурсы» банкротом из-за долга по арендной плате в 3,2 млн руб. Однако суд оставил дело без рассмотрения, поскольку юрлицу была предоставлена рассрочка на погашение задолженности сроком на 18 месяцев.

В июне 2000 года ООО «Экометресурсы» арендовало у городских властей участок на ул. Костюченко, 2а под размещение производственной базы сроком на 49 лет. В 2004 году компания зарегистрировала право собственности на замощение площадью 41,9 тыс. кв. м на этой же территории. В 2008 году земля «Экометресурсов» находилась уже в фактическом пользовании ООО «МетРесурсы», которое там смонтировало и ввело в эксплуатацию бетонорастворосмесительную установку УБРС-10. В начале 2009 года «Экометресурсы» продали на торгах замощение «МетРесурсам». Согласно актам суда, учредитель полагала, что с покупкой объекта недвижимости право аренды земельного участка перейдет новой компании автоматически.

Впоследствии мэрия Волгограда оспорила позицию Елены Якушевой в Арбитражном суде региона. В августе 2018 года суд признал, что право собственности «МетРесурсов» на часть замощения (17,67 тыс. кв. м) отсутствует. В ходе разбирательства было установлено, что замощение не является самостоятельным объектом недвижимости, а лишь улучшает свойства земельного участка, то есть «МетРесурсы» так и не получили право аренды земли под своим заводом. Компании не удалось обжаловать решение ни в одной инстанции. Кроме того, фирма подавала иск с требованием признать отказ департамента муниципального имущества в предоставлении участка в аренду без конкурса недействительным, но в 2019 году проиграла спор. Постановление суда оспорено не было.

С 2015 года ООО «МетРесурсы» безуспешно пыталось узаконить свои отношения с земельным участком без проведения торгов, обращаясь к властям Волгограда с просьбами переоформить договор аренды.

В 2024 году компания обратилась в суд с иском к мэрии и комитету по управлению госимуществом региона о признании права собственности на самовольно возведенный бетонный завод. В ответ власти заявили встречное требование — признать постройку самовольной и обязать общество снести ее.

Поскольку «МетРесурсы» возвели УБРС-10 без разрешения на строительство на участке, который фактически не находится у предприятия в аренде, в марте этого года Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил требования чиновников, а иск «МетРесурсов» был отклонен. Более того, по мнению суда, земля не была предназначена под бетонный завод, так как имеет вид разрешенного использования под строительную промышленность и производственную деятельность. Компания попыталась оспорить определение в апелляции, но в июне потерпела поражение. В кассации решение также устояло.

Нина Шевченко