Суд ввел на «Жеровском ХПП» наблюдение из-за долга в 1 млрд перед ГК «Благо»

Арбитражный суд Саратовской области признал обоснованным заявление о банкротстве ООО «Жерновский хлебоприемный пункт». Компания работает с 2015 года. Она занимается хранением зерна в регионе.

Единственным владельцем компании является Нуне Барбарян. Руководит компанией Александр Балакирев. В 2023 году выручка фирмы составила 291 млн руб. Чистая прибыль достигла 11,3 млн руб. Число работников выросло до 30 человек.

22 августа 2025 года суд принял к рассмотрению заявление о банкротстве компании. Истцом выступило ООО «Благо-Эртиль». Эта компания входит в холдинг семьи Фосманов «Благо». Кредитор требует взыскать с зернового предприятия почти 876 млн руб.

Суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения. Она продлится пять месяцев. Окончание процедуры намечено на 7 марта 2026 года. Следующее судебное заседание по делу состоится 3 марта 2026 года.

Требования кредитора включили в реестр. Общая сумма требований превышает 1 млрд руб. Основной долг составляет почти 876 млн руб. Также в сумму вошли госпошлина, неустойка и проценты. Суд утвердил временного управляющего. Им стал Максим Денисов. Его вознаграждение составит 30 тыс. руб. в месяц. Эти средства выплатят за счет самого должника.

Никита Маркелов