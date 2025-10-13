В Кузнецке отдел спорта и молодежной политики возглавил Андрей Грин

Исполняющим обязанности начальника отдела по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в Кузнецке Пензенской области стал Андрей Грин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Андрей Грин уже приступил к исполнению обязанностей. О его назначении на эту должность рассказал в ходе еженедельного оперативного совещания глава Кузнецка Сергей Златогорский.

Кандидатуру Андрея Грина выбрали из кадрового резерва администрации. Ранее он руководил общественной организацией «Молодая гвардия Единой России», по образованию — педагог, учитель физической культуры.

Павел Фролов