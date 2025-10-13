С большими деньгами большая ответственность

В Саратовской области хотят отменить проверку затрагивающих бизнес районных и муниципальных нормативных актов. Теперь оценку регулирующего воздействия будут проводить только в территориальных образованиях из особого реестра. Попасть в него могут районы с высокой долей малого бизнеса, сильной собственной экономикой или статусом «локомотива» развития. Сейчас в этом списке находятся Балаковский, Балашовский, Вольский и Энгельсский районы. Такая оценка нужна чтобы выявить нормы которые создают бизнесу избыточные трудности и неоправданные расходы, рассказал «Ъ» автор новеллы.

Депутат Саратовской областной думы Сергей Гладков («Единая Россия») внес на рассмотрение регионального парламента законопроект об изменениях в более чем 40 законах области. Содержащий 59 статей текст проекта опубликован на правовом портале облдумы. Предполагается, что поправки вступят в силу в день их принятия. Дату голосования пока не назвали, но очередное заседание облдумы пройдёт 22 октября.

В пояснительной записке говорится, что документ приводит региональное законодательство в соответствие с изменениями в федеральном. В рамках реформы муниципального управления, предполагающей переход на одноуровневую систему, Саратовская область как регион, «имеющий социально-экономические, исторические, национальные и иные особенности», решила сохранить двухуровневую систему управления. В связи с этим основные поправки касаются не структуры местного самоуправления, а других норм.

Изменения большей частью связаны с корректировкой ссылок и терминов в существующих законах, но также они затрагивают и ряд других сфер. В числе прочего предложено отменить обязанность губернатора предупреждать муниципальных служащих о работе в избиркоме. Также поправки меняют подход к оценке регулирующего воздействия муниципальных нормативных актов. Так, планируют отменить обязательные проверки регулирующего воздействия для проектов документов всех районов, которые прямо или косвенно касаются бизнеса.

Чтобы дифференцировать муниципальные образования, в регионе создадут реестр, в котором проведение проверок влияющих на предпринимателей нормативных актов будет обязательным. Список сформируют в соответствии со следующими критериями: наличие более 30 субъектов МСП на тысячу населения; способность муниципалитета обеспечить себя товарами и услугами на сумму более 10% от показателей по региону (более 5% для сельхозпродукции), а также определение муниципалитета «районом-локомотивом» в рамках стратегии развития Саратовской области.

Автор законопроекта Сергей Гладков объяснил «Ъ-Средняя Волга», что «оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится для выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов»,— рассказал господин Гладков.

«Законопроект не меняет ни критерии включения в перечень муниципальных образований области, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов является обязательным, ни сам перечень указанных муниципальных образований. В него, согласно действующей редакции закона области, входят Балаковский, Балашовский, Вольский, Энгельсский районы»,— уточнил депутат.

