Волжская фирма не смогла вернуть контракт на строительство детсада в Ахтубинске

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность расторжения госконтракта стоимостью 221 млн руб. на строительство социально значимого объекта — детского сада-яслей на 120 мест в Ахтубинске. Спор по этому поводу начался в январе этого года по иску ООО «Италбетон» к управлению капитального строительства (УКС) Астраханской области.

ООО «Италбетон» зарегистрировано в Волжском Волгоградской области в 2014 году. Компания специализируется на производстве изделий из бетона для использования в строительстве. Фирмой владеет Джакомо Камоирано – он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Волгоградской области в 2019 году. Господину Камоирано также принадлежит ООО «Лантерн», основным видом деятельности которого является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Также предприниматель числится директором ООО «Технополис», которое специализируется на покупке и продаже собственного недвижимого имущества. За 2024 год «Италбетон» понес убытки на 65 млн руб. при обороте 307 млн руб. Последняя прибыль была зафиксирована в 2022 году – 229 тыс. руб. В отношении организации открыто семь исполнительных производств на сумму 1,7 млн руб. «Италбетон» заключал контракты только с двумя заказчиками: с УКС Астраханской области на общую сумму 441,4 млн руб. и с ФКУ Исправительная колония-26 УФСИН России по Волгоградской области на сумму 33,8 млн руб.

Контракт на строительство детского сада-ясли астраханские власти заключили с волжской фирмой летом 2022 года. Изначально его цена составляла около 170 млн руб., а сдача объекта планировалась на декабрь того же года, однако подрядчик регулярно просил переносить сроки, а в апреле 2024 года увеличил и стоимость контракта до 221 млн руб. В декабре 2024 года УКС прекратило работу с «Италбетоном».

В суде представители подрядной организации утверждали, что задержки в строительстве детского сада-яслей произошли по вине чиновников. Компания заявила, что УКС уклонялось от подписания дополнительных соглашений и не обеспечивало финансирование с апреля по декабрь 2024 года. Подрядчик также отметил, что был вынужден приостановить работы и нести расходы на охрану объекта за свой счет.

В свою очередь, астраханские власти сочли свои действия правомерными. Они указали на многочисленные нарушения со стороны подрядчика, включая срывы сроков, медленные темпы работ и нехватку рабочей силы. На момент расторжения контракта оставались невыполненными работы на сумму свыше 72 млн руб., а неотработанный аванс составлял около 66,4 млн руб. Готовность детского сада на тот момент составляла 62%.

Суд установил, что «Италбетон» сдал проектную документацию с опозданием на год и восемь месяцев. Многочисленные письменные предупреждения от заказчика и акты прокурорских проверок фиксировали низкие темпы работ и отставание от графика. Особенно суд подчеркнул, что возводимый объект имеет большое социальное значение и находится на контроле губернатора, а многократное продление сроков и увеличение цены так и не помогли достичь конечного результата. В июле Арбитражный суд Астраханской области отказался признавать расторжение контракта незаконным. В октябре решение устояло в апелляции.

Сейчас детский сад-ясли достраивает астраханское ООО «Астра+». Соответствующий контракт стоимостью 77,23 млн руб. компания заключила с УКС в прошлом месяце.

Нина Шевченко