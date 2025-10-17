Глава Фрунзенского района Саратова Сергей Пименов купил вязы и получил замечание

Мэр Саратова Михаил Исаев объявил выговор директору МБУ «Спецхозяйство по уборке города» и сделал замечания главе Фрунзенского района Сергею Пименову и его заместителю по благоустройству. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

Поводом стало объявление конкурса на поставку гибридных вязов для Фрунзенского района. В документации конкурса были условия, противоречащие ранее принятым решениям. Михаил Исаев подчеркнул, что все закупки посадочного материала должны согласовываться с заместителем по благоустройству и развитию городской среды.

Мэр предупредил всех директоров МБУ и руководителей профильных структурных подразделений администрации, что в случае повторения подобных ситуаций будут приняты кадровые меры.

Никита Маркелов