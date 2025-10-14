В Саратовской области сократили участки для испытания сельхозкультур

В Саратовской области проводят все меньше государственных испытаний сельхозкультур. Этот вопрос обсудили в облдуме на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Начальник филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Саратовской области Алексей Дорогобед напомнил, что по распоряжению правительства Российской Федерации от декабря 2022 года число культур, которые проходили государственные испытания на сортоучастках страны, сократилось с 18 до 3. То есть в государственном испытании остались только яблоня, груша и виноград. Именно в 2022 году сократилось большинство сортоучастков по всей стране.

Этот процесс затронул и Саратовскую область. Так в восьмой регион, в который входят Саратов, Астрахань, Калмыкия и Волгоград, входили 8 сортоучастков (3 из них были в Саратовской области).

В 22 году вышло распоряжение по госкомиссии и по федеральному министерству сельского хозяйства оставить 1 сортоучасток на весь 8-й регион.

«Таким образом, у нас остался в Саратовской области Хвалынский государственный сорт, на плодово-ягодном испытательном участке испытываются только 2 культуры: яблоня и груша,-рассказал начальник филиала. — На этом сортоучастке находится большая коллекция Мичуринской селекции, Орловской, Краснодарской селекции, с Юго-Востока».

Чтобы провести государственное испытание, филиалу в Саратовской области нужна заявка от заявителя.

Руководитель «ФАНЦ Юго-Востока» Сергей Гапонов на заседании отметил, что остро стоит и проблема подготовки кадров. По его данным, по направлению садоводства по целевому набору в аграрном университете не учится ни один студент. При этом базовая подготовка специалистов занимает в среднем 3-5 лет.

Также селекция — очень долгий процесс. Однолетние культуры требуют иногда до 20-25 лет работы. Нужно формировать программу по созданию новых сортов, иначе, по его словам, их может не появиться.

Татьяна Смирнова