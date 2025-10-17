В Пензенской области ФСБ наказала более 50 человек за разглашение гостайны

В Пензенской области за нарушения в защите государственной тайны оштрафовали 54 сотрудника различных организаций, сообщили в региональном управлении ФСБ. В 2025 году ФСБ провела 18 проверок на предприятиях, работающих с секретными данными, и выявила нарушения режима секретности.

Общая сумма штрафов превысила 170 тыс. рублей. Нарушения касались разных аспектов защиты секретной информации.

Всем организациям, где были зафиксированы нарушения, направлены представления с требованием устранить причины и условия, способствовавшие этим нарушениям. Руководству предписано усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере охраны государственной тайны.

Никита Маркелов