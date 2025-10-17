В Волгограде продажи жилья в новостройках увеличились на 27% с июля по сентябрь

В третьем квартале 2025 года продажи квартир в новостройках Волгограда увеличились на 26,8% по сравнению с предыдущим кварталом. По данным «Яндекс Недвижимости» и «Пульса продаж новостроек», с июля по сентябрь было зарегистрировано более 1,2 тыс. сделок на общую площадь свыше 51 тыс. кв. м.

По информации порталов, за указанный период в городах-миллионниках было заключено около 59,5 тыс. соглашений о долевом строительстве, что на 21% больше, чем во втором квартале. В годовом исчислении рост составил 11,9%. Суммарная площадь проданных квартир в новостройках достигла 2,8 млн кв. метров, увеличившись на 15%.

Волгоград продемонстрировал значительное снижение объема нереализованных квадратных метров — на 1,7% за квартал и на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Влияние на рынок оказало двукратное снижение ключевой ставки Центробанком, что привело к росту потребительской активности и увеличению сделок на 21% в городах-миллионниках. Акционные предложения от девелоперов также способствовали этому росту.

На рынке вторичного жилья в Волгограде в третьем квартале 2025 года зафиксированы скидки на покупку квартир, которые увеличились на 5,4%. В сентябре цены на вторичное жилье немного подросли на 0,3%, а средняя цена за квадратный метр составила 96 тыс. руб., что является самым низким показателем среди мегаполисов.

В целом в Волгограде цены на вторичное жилье в новостройках на 40% стали выше, чем в домах, построенных после Великой Отечественной войны. Согласно данным «РБК Недвижимость», стоимость одного «квадрата» в домах 1945–1954 годов составляет 89 тыс. руб., тогда как в новостройках 2016–2025 годов цена достигает 128 тыс. руб.

На фоне этих цен Волгоградская область заняла 59 место в рейтинге по материальному благополучию населения, согласно данным РИА Рейтинг. В 2024 году балл вырос с 40,84 до 51,14 по сравнению с 2023 годом. На оценку повлияли доходы населения, среднемесячный объем вкладов в банке, доля бедного населения и доля семей, способных покупать квартиры в ипотеку.

Нина Шевченко