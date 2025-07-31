Избирком зарегистрировал Паслера кандидатом в губернаторы Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала кандидатом на должность главы региона врио губернатора Дениса Паслера, выдвинутого региональным отделением партии «Единая Россия». Члены избиркома выдали господину Паслеру соответствующее удостоверение установленного образца. «Решено включить в текст избирательного бюллетеня для голосования на досрочных выборах губернатора сведения о кандидате Денисе Паслере»,— сказано в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Паслер стал первым зарегистрированным кандидатом на досрочных выборах главы Свердловской области. Ранее, 25 июля, претендент от ЕР предоставил в избирком необходимые 126 подписей депутатов и глав муниципалитетов для прохождения «муниципального фильтра» и список кандидатур в члены Совета федерации (СФ) РФ. В перечень вошли действующий сенатор Виктор Шептий, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина. По данным источника «Ъ-Урал», в предвыборном штабе Дениса Паслера рассматривали вариант включения в список вице-губернатора Олега Чемезова, однако приоритет был отдан господину Орлову.

Необходимые документы для включения сведений о себе в избирательный бюллетень также направили депутат Госдумы Андрей Кузнецов (выдвинут от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), заместитель председателя свердловского заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты областного парламента Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР), главный редактор информагентства «Контроль» Динамудин Садихов и екатеринбургский юрист Иван Волков («Российский общенародный союз»).

Облизбирком завершил прием документов, необходимых для регистрации кандидатов на должность губернатора, 30 июля в 18:00. В течение 10 дней члены избиркома примут решения по регистрации всех претендентов на должность губернатора, которые предоставили листы поддержки для прохождения «муниципального фильтра» и списки кандидатур в члены СФ РФ.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев