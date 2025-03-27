Президент Владимир Путин назначил главу Оренбургской области Дениса Паслера, который в 2012-2016 годах возглавлял свердловское правительство, врио губернатора Свердловской области. Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев спустя 12 лет руководства ушел в отставку по собственному желанию в этот же вечер. Господин Паслер заверил президента, что постарается решить вопросы, которые «не решаются десятилетиями», однако попросил два-три месяца на подготовку к работе в родном, но в то же время новом регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: пресс-служба президента РФ Денис Паслер

Фото: пресс-служба президента РФ

Почти в полночь по уральскому времени 26 марта, во время рабочей встречи в Кремле, президент Владимир Путин предложил тогда еще губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область. Президент подчеркнул, что у господина Паслера было время подумать над предложением после «разговоров» в администрации главы государства.

«Хочу попросить вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион»,— отметил господин Путин.

Денис Паслер поблагодарил президента за «огромное доверие» и предложение. «Родной регион, с вашей поддержкой, поддержкой земляков готов приложить все усилия для решения тех задач, которые вы будете ставить и, конечно же, жители области»,— заверил он. Владимир Путин сразу перешел к делу и спросил, что, очевидно будущий губернатор, считаете наиболее важным для Екатеринбурга сегодня и на ближайшую перспективу.

«Это вопрос транспортный, который долго уже не решается, десятилетиями, — вопрос метро. Я думаю, что вы тоже знаете это хорошо. Да и ряд других тем, которые, конечно, сегодня заслуживают внимания»,— обратился он к президенту и попросил дать возможность «немножко подготовиться». Денис Паслер заверил президента, что ему хватит «двух-трех месяцев». «С учетом того что я восемь лет там (в Свердловской области.— "Ъ-Урал ") уже не работал, и потом попроситься на встречу, уже детально, подробно, прийти, обратиться, рассказать, за помощью»,— сказал он.

Владимир Путин отметил, что у господина Паслера накопился достаточный опыт в качестве первого лица Оренбургской области, что «тоже серьезно». «Я видел, как вы в 2024 году работали по преодолению последствий паводков, наводнений. Вы человек достаточно энергичный, умеете сконцентрироваться на решении, если такая необходимость возникает, и острых проблем. Уверен, у вас все получится»,— заверил его президент.

В этот же вечер Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области и принял отставку Евгения Куйвашева, который оставил пост спустя 12 лет руководства регионом.

Вопрос о дальнейшем трудоустройстве Евгения Куйвашева на момент публикации остался открытым.

Одним из первых о перестановках высказался полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, который подчеркнул, что экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев «проявил себя как сильный, профессиональный управленец». «Под его руководством регион значительно укрепил свою экономику, успешно преодолел множество непростых вызовов, воплотил немало значимых, масштабных и международных проектов»,— отметил он.

Господин Жога поздравил Дениса Паслера с «возвращением на малую Родину» и подчеркнул, что впереди у них «много совместной и командной работы». «Вы понимаете, насколько важную роль Свердловская область играет для страны — в укреплении обороноспособности и экономического суверенитета. Под вашим началом регион ждет новый виток развития, будет продолжено поступательное развитие промышленности, появятся новые проекты»,— сказал полпред.

Денису Паслеру предстоит пересобрать управленческую команду региона, выстроить взаимоотношение с силовиками и завершить конфликты в свердловских муниципалитетах, считает политтехнолог Александр Ханин. «Одна из ключевых задач будет объехать все муниципалитеты, познакомиться с главами, депутатами и проявить себя как руководитель, показать, что уральская вольница недопустима»,— отметил эксперт в разговоре с «Ъ-Урал».

Василий Алексеев