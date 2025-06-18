Денис Паслер сыграл партию за 15 минут

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер стал первым претендентом, выдвинутым на досрочные выборы главы региона. Его кандидатуру поддержали 200 делегатов партийной конференции «Единой России» (ЕР), однако один — выступил против. Господин Паслер возмутился, что комиссия не смогла за 15 минут «посчитать правильно» голоса, однако в ЕР заверили, что не будут искать раскольника.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер на партконференции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер на партконференции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На конференцию свердловского регионального отделения ЕР для выдвижения кандидата на должность губернатора в конгресс-центр «Екатеринбург-Экспо» из всех 233 заявленных делегатов от местных отделений партии доехал всего 201 единоросс. Вице-губернатор и ведущий собрания Олег Чемезов подчеркнул, что высшее партийное руководство уделит «пристальное внимание» на результат избирательной кампании, и включил обращение секретаря генсовета ЕР Владимира Якушева. Господин Якушев в послании призвал поддержать кандидатуру Дениса Паслера.

«С первых дней после возвращения в родной регион он активно включился в работу, им приняты важные решения. Будет создан реабилитационный центр для участников специальной военной операции, в сентябре начнется строительство путепровода в районе Логиново и другие»,— пояснил секретарь.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируют направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Перед утверждением господина Паслера депутат заксобрания, глава исполкома реготделения ЕР Дмитрий Жуков напомнил, что партия провела предварительное голосование по отбору кандидата для последующего выдвижения на должность губернатора, в котором приняли участие Денис Паслер и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По словам господина Жукова, претенденты за месяц встретились с более чем 75% секретарями первичных и местных отделений партии в регионе.

«В процедуре предварительного голосования приняли участие 2 189 секретарей первичных и местных отделений партии, что составляет 87,3% от списочного количества»,— добавил Дмитрий Жуков, отметив, что по итогам праймериз президиум регионального политсовета и генсовета ЕР утвердил кандидатуру господина Паслера. После единороссам предложили поддержать выдвижение врио губернатора на тайном голосовании.

Спустя 15 минут глава Северного управленческого округа и председатель счетной комиссии Александр Вервейн сообщил партийцам, что в результате подсчета голосов выдвижение Дениса Паслера поддержали 200 делегатов, однако один — выступил против.

«Мы все уверены в вашей победе, желаем вам удачи и плодотворной работы на благо жителей области»,— обратился Олег Чемезов к врио губернатора.

Денис Паслер перед торжественной речью решил вернуться к итогам голосования за утверждение его кандидатом. «Вервейн думал, как посчитать правильно, планировал, что он точно кандидат в руководители избирательной комиссии, но один неправильно посчитал, и сразу лишился такой возможности»,— сказал он чиновнику, однако тут же переключился на благодарность сторонникам за «высокое доверие».

Господин Паслер заявил, что «все положительные результаты в регионе достигнуты благодаря ЕР и жителям области». «Я иду на выборы губернатора от ЕР, и я горжусь этим»,— подчеркнул он. Денис Паслер отметил, что уже начал работу над предвыборной программой.

«Предложения поступают до сих пор, все они будут проанализированы и систематизированы, станут частью нашей общей партийной программы. Будем работать на благо уральцев»,— заверил он.

Перед завершением партконференции Дмитрий Жуков предложил партийцам собраться вновь, когда предвыборная программа господина Паслера будет согласована с президиумом генсовета ЕР. Олег Чемезов удовлетворил просьбу господина Жукова и объявил перерыв на неопределенный срок.

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко, присутствующая на партконференции, рассказала «Ъ-Урал», что единороссы соблюли «все процедурные моменты» при выдвижении кандидата. «Конференции ЕР эталонные. Нарушения часто бывают у маленьких политических партий в части проведения тайного голосования»,— подчеркнула она, добавив, что 20 июня члены облизбиркома посетят партконференцию по выдвижению кандидата в губернаторы от «Новых людей», 21 июня — соответствующие собрания КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — Патриоты — За правду».

Александр Вервейн в разговоре с «Ъ-Урал» отметил, что руководство партии не станет искать единоросса, проголосовавшего против выдвижения Дениса Паслера. «Да зачем? Ожидаемый результат, у Дениса Владимировича рекордная поддержка, все проголосовали правильно»,— сказал он.

Василий Алексеев