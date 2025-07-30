Динамудин Садихов сдал подписи для участия в выборах главы Свердловской области

Выдвинутый региональным отделением партии «Гражданская инициатива» в губернаторы Свердловской области главный редактор информагентства «Контроль» Динамудин Садихов представил в облизбирком документы для регистрации своей кандидатуры на досрочных выборах главы региона. По данным облизбиркома, господин Садихов представил листы поддержки с одной подписью депутата из 120-126 необходимых для прохождения «муниципального фильтра».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Динамудин Садихов

Фото: Избирательная комиссия Свердловской области Динамудин Садихов

Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

В разговоре с «Ъ-Урал» Динамудин Садихов заявил, что в ходе объезда свердловских муниципалитетов собрал более 130 подписей депутатов местных дум для участия в выборах, включая автографы представителей «Единой России». «Многие из них сказали, что уже ходили к нотариусу и прошли "муниципальный фильтр", кроме одного — моего соседа и депутата думы Сысертского района, который поддержал мою кандидатуру»,— пояснил он.

Господин Садихов добавил, что в его перечень кандидатов в члены Совета федерации РФ вошли безработные Сергей Бороздин, Наталья Шейченко и старший преподаватель Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Илона Рейнгардт. «Хорошие порядочные граждане Свердловской области»,— отметил кандидат.

Динамудин Садихов добавил, что мог собрать большее число подписей, однако не застал депутатов во многих представительных органах. «Готовится иск в областной суд, 80% депутатов из 94 муниципалитетов были все в отпусках. Как кандидату организовывать свою подписную кампанию? Это невозможно»,— подчеркнул он.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Избирательная комиссия Свердловской области завершит прием документов, необходимых для регистрации кандидатов на должность губернатора, 30 июля в 18:00. В течение 10 дней члены избиркома примут решение по регистрации претендентов.

Динамудин Садихов стал шестым кандидатом, подавшим документы на регистрацию. Ранее листы поддержки претендента сдали врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), заместитель председателя свердловского заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты областного парламента Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР).

Василий Алексеев