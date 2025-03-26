Евгений Куйвашев ушел в отставку с поста губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев спустя 12 лет руководства регионам оставил должность по собственному желанию. Отставку господина Куйвашева принял президент Владимир Путин. «Принять отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по собственному желанию»,— говорится в тексте указа, подписанного главой государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Евгений Куйвашев возглавлял Свердловскую область с мая 2012 года. Президент Владимир Путин назначил господина Куйвашева временно исполняющим обязанности губернатора после ухода с должности главы региона Александра Мишарина. В том же месяце областное заксобрание наделило Евгения Куйвашева полномочиями губернатора. В 2017 году господин Куйвашев («Единая Россия») победил на выборах главы региона, набрав 62,16% голосов избирателей. В 2022 году он вновь возглавил область, его поддержали 65,78% проголосовавших избирателей.

Евгению Куйвашеву 54 года. Он родился в поселке Луговской (Ханты-Мансийский автономный округ; ХМАО-Югра), в 1993 году окончил Тобольское медицинское училище по специальности «Стоматолог-ортодонт», в 1999 году — Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ по специальности «Юриспруденция», в 2010 году прошел профессиональную переподготовку в Тюменском государственном университете по программе «Государственное и муниципальное управление». До избрания на пост губернатора, в 1997-2005 годах, работал в администрации поселка Пойковский (ХМАО): был помощником главы, его первым заместителем, главой населенного пункта. С января 2005 года занимал должность заместителя руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве — заместителя главного судебного пристава города. В декабре 2005 года возглавил администрацию Тобольска (Тюменская область), в июле 2007 году — мэрию Тюмени. С января 2011 года занимал пост заместителя полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО), с сентября — полномочного представителя президента в УрФО.

Василий Алексеев