Кандидат в губернаторы Свердловской области от КПРФ Ивачев собрал подписи

Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев подал подписи муниципальных депутатов и глав муниципалитетов для регистрации кандидата в губернаторы Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ивачев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Ивачев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Ивачев собрал максимальное число подписей — 126. В его сенаторскую тройку вошли депутаты свердловского заксо от КПРФ Евгений Букреев, Олег Гордеев и Римма Скоморохова. У избирательной комиссии есть 10 дней, чтобы проверить правильность поданных документов, затем кандидата зарегистрируют.

Напомним, ранее документы для регистрации подали еще два кандидата, они также собрали максимальное число подписей. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер выдвинул в качестве кандидатур в Совфед РФ председателя законодательного собрания Людмилу Бабушкину, градоначальника Екатеринбурга Алексея Орлова и действующего сенатора от региона Виктора Шептия. Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Андрей Кузнецов предложил сенаторскую тройку из депутата заксобрания Свердловской области Екатерины Есиной (СРЗП), врача и члена СРЗП Алексея Коровкина, председателя совета местного отделения партии в Чкаловском районе Максима Чирышева. Из выдвинутых кандидатов подписи для прохождения муниципального фильтра пока не принесли Рант Краев («Новые люди»), Александр Каптюг (ЛДПР), Иван Волков («Российский Общенародный Союз»).

Анна Капустина