Денис Паслер подал подписи для регистрации на выборы главы Свердловской области

Денис Паслер подал документы для регистрации в кандидаты на выборы губернатора Свердловской области. Он стал первым из выдвинутых кандидатов, предоставивших подписи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кандидат сдал 126 листов с подписями депутатов и глав муниципальных образований. Это максимальное число подписей, для прохождения муниципального фильтра их должно быть не меньше 120.

В сенаторскую тройку Дениса Паслера вошли председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и действующий сенатор от Свердловской области Виктор Шептий. По данным источника «Ъ-Урал», рассматривался также вариант включения кандидатуры вице-губернатора Олега Чемезова, однако приоритет был отдан господину Орлову.

Денис Паслер был выдвинут на досрочные выборы губернатора Свердловской области на конференции местного отделения «Единой России» 18 июня. Помимо него, в выборах планируют участвовать депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), глава фракции ЛДПР в местном заксобрании Александр Каптюг, заместитель председателя регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ) и лидер фракции «Новых людей» в заксобрании Рант Краев.

Анна Капустина