Андрей Кузнецов принес подписи за кандидата в губернаторы Свердловской области

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Андрей Кузнецов принес подписи для прохождения муниципального фильтра в избирательную комиссию Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Свердловской области Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

Господин Кузнецов предоставил максимальное число подписей — 126. В его сенаторскую тройку вошли депутат заксобрания Свердловской области Екатерина Есина (СРЗП), врач и член СРЗП Алексей Коровкин, Председатель совета местного отделения партии в Чкаловском районе Максим Чирышев.

У избирательной комиссии есть 10 дней на проверку документов. Андрей Кузнецов стал вторым кандидатом, подавшим собранные подписи, выдвинутые претенденты на пост губернатора могут сделать это до 30 июля.

Напомним, в пятницу, 25 числа, собранные подписи принес врио губернатора Свердловской области, кандидат на пост губернатора Денис Паслер. В его сенаторскую тройку вошли спикер заксо Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, действующий сенатор от региона Виктор Шептий.

Анна Капустина