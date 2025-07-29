Кандидат в губернаторы от «Новых людей» подал подписи в свердловский избирком
Рант Краев, выдвинутый «Новыми людьми» на выборы губернатора Свердловской области, принес подписи для прохождения муниципального фильтра. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.
Рант Краев
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Господин Краев собрал 126 подписей. В его сенаторскую тройку вошли предприниматель и бывший кандидат в депутаты гордумы Екатеринбурга от партии «Новые люди» Дмитрий Дымшаков, преподаватель УрФУ Ольга Зырянова, бывший член российской сборной по спортивной гимнастике и бизнесмен Никита Лежанкин.
Ранее документы подали Денис Паслер («Единая Россия»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Александр Ивачев (КПРФ). Из числа выдвинутых кандидатов подписи пока не предоставили Александр Каптюг (ЛДПР) и Иван Волков («Российский Общенародный Союз»).
У избирательной комиссии есть 10 дней на проверку документов, затем она примет решение о регистрации кандидатов. Последний день подачи подписей — завтра, 30 июля.