Кандидат в губернаторы от «Новых людей» подал подписи в свердловский избирком

Рант Краев, выдвинутый «Новыми людьми» на выборы губернатора Свердловской области, принес подписи для прохождения муниципального фильтра. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рант Краев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Рант Краев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Краев собрал 126 подписей. В его сенаторскую тройку вошли предприниматель и бывший кандидат в депутаты гордумы Екатеринбурга от партии «Новые люди» Дмитрий Дымшаков, преподаватель УрФУ Ольга Зырянова, бывший член российской сборной по спортивной гимнастике и бизнесмен Никита Лежанкин.

Ранее документы подали Денис Паслер («Единая Россия»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Александр Ивачев (КПРФ). Из числа выдвинутых кандидатов подписи пока не предоставили Александр Каптюг (ЛДПР) и Иван Волков («Российский Общенародный Союз»).

У избирательной комиссии есть 10 дней на проверку документов, затем она примет решение о регистрации кандидатов. Последний день подачи подписей — завтра, 30 июля.

Анна Капустина