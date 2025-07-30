Кандидат в губернаторы Свердловской области от ЛДПР передал подписи в избирком

Избирком Свердловской области 30 июля получил листы поддержки с 126 подписями депутатов и глав муниципалитетов в поддержку кандидата в губернаторы региона от ЛДПР Александра Каптюга, сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Каптюг

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Каптюг

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В его сенатарскую тройку вошли руководитель фракции ЛДПР в городской думе Екатеринбурга Ксения Лещенко, депутат думы Первоуральска Александр Панасенко и заместитель гендиректора горбольницы №41 в Екатеринбурге, врач-нейрохирург Евгений Климов.

В течение 10 дней избирком проверит полученные документы, затем она примет решение о регистрации кандидатов. Последний день подачи подписей — сегодня, 30 июля.

Ранее документы подали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер («Единая Россия»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Александр Ивачев (КПРФ) и Рант Краев («Новые люди»). Из числа выдвинутых кандидатов подписи пока не предоставил Иван Волков («Российский Общенародный Союз»).

Ирина Пичурина