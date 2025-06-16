Избирателям дали время

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для удобства избирателей и «увеличения явки», рассказала на пресс-конференции глава облизбиркома Елена Клименко. На подготовку к выборам и информирование более 3,3 млн избирателей планируется направить около 600 млн руб. По мнению экспертов, явка может составить порядка 30%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Для голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области с 12 по 14 сентября будет работать 2431 избирательный участок, на которых смогут проголосовать 3 329 064 свердловчанина, сообщила в ходе пресс-конференции председатель избирательной комиссии региона Елена Клименко. По ее словам, окончательное решение облизбирком примет 20 июня. «Мы взвесили все "за" и "против", поговорили с владельцами помещений, получили обратную связь от образовательных учреждений. Вопрос прорабатывался достаточно плотно и глубоко»,— подчеркнула она.

Депутаты заксобрания Свердловской области назначили досрочные выборы губернатора на 14 сентября. Вакансия возникла в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Госпожа Клименко отметила, что формат трехдневного голосования направлен на удобство избирателей и на «увеличение явки». «Если смотреть по выборам президента в 2024 году, большая явка случилась у нас именно в пятницу. В субботу было потише, в последний день голосования пришли те, кто привык голосовать в воскресенье»,— пояснила председатель.

Елена Клименко добавила, что 26 июня члены облизбиркома утвердят применение ДЭГ на досрочных выборах.

«ДЭГ, конечно, удобней. Если мы с вами на участке голосуем с 8:00 до 20:00, то с ДЭГ можно проголосовать в круглосуточном режиме»,— отметила она.

Председатель рассказала, что на подготовку и проведение досрочных выборов губернатора направят около 600 млн руб. По словам госпожи Клименко, средства направят на изготовление бюллетеней, на выпуск информационной продукции, на информирование свердловчан о выборах и на работу членов участковых избирательных комиссий (УИК) в дни голосования. «При расчете на одного избирателя получается не такая большая сумма — 181 руб. на одного человека. Нас много, не сказать, что выходит дорого, но и не дешево»,— пояснила глава облизбиркома, напомнив, что на выборы губернатора в 2022 году было потрачено порядка 400 млн руб.

Елена Клименко отметила, что проголосовавшим свердловчанам будут вручать открытку или календарь на 2026 год от свердловского избиркома. «В 2026 году пройдут выборы депутатов Госдумы и заксобрания, планируем подарки исключительно для того, чтобы люди понимали, что мы их ждем через год»,— добавила она.

С 15 июня по 25 июля 23 политических партии в регионе смогут выдвинуть своих кандидатов в губернаторы Свердловской области, 20-30 июля облизбирком будет принимать документы, необходимые для регистрации кандидатов.

«Самовыдвижение у нас законом не предусмотрено»,— отметила госпожа Клименко.

Она добавила, что после выдвижения претенденты должны пройти «муниципальный фильтр» — собрать 103-108 подписей депутатов дум муниципальных районов, муниципальных и городских округов и 17-18 автографов от депутатов представительных органов сельских и городских поселений. По ее данным, из 1,5 тыс. депутатов в области порядка 1 тыс. человек представляют интересы «Единой России» (ЕР), 54 — КПРФ, 45 — «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП), 21 — ЛДПР, шесть — «Новых людей» (НЛ), два — «Яблоко». Около 300 человек являются самовыдвиженцами, 66 мандатов незамещено.

ЕР планирует выдвинуть Дениса Паслера кандидатом в губернаторы 17 июня. В субботу, 21 июня, представители оппозиционных партий намерены утвердить в качестве претендентов на пост губернатора вице-спикера заксобрания Александра Ивачева (КПРФ) и депутата Госдумы Андрея Кузнецова (СРЗП), 25 июня — депутата заксобрания Ранта Краева (НЛ). ЛДПР планирует выдвинуть своего представителя 21 июня, однако в пресс-службе партии не стали называть фамилию вероятного кандидата.

Голосование на прошлых выборах губернатора в 2022 году по решению свердловского избиркома прошло в один день, 11 сентября. В результате них на третий срок был избран на тот момент действующий глава региона Евгений Куйвашев (ЕР), который получил поддержку 65,78% проголосовавших избирателей. Он одержал убедительную победу, оторвавшись от претендентов на пост главы региона Александра Ивачева (КПРФ, получил поддержку 12,9% избирателей), Андрея Кузнецова (СРЗП, 9,15%), Александра Демина (НЛ, 6,47%) и Александра Каптюга (ЛДПР, 3,17%). При этом выборы на Среднем Урале прошли при рекордно низкой для кампаний такого уровня явке, которая составила всего 28,47%.

Трехдневное голосование положительно зарекомендовало себя среди представителей власти в связи с возможностью «проверить и подтянуть работу административной машины», считает политолог Сергей Мошкин.

«Будут в пятницу гнать всех бюджетников, в субботу проверять, кто не пришел — дополнительно гнать, в воскресенье пойдут самотеком»,— пояснил эксперт.

Господин Мошкин не исключил низкую явку на досрочных выборах губернатора. «Она высока, когда люди чувствуют интригу. Если во время выборов у людей не появится чувства "А кто же победит?" или у всех есть ощущение, что все предрешено, это абсолютно снижает мотивацию идти на избирательные участки»,— подчеркнул он.

Политолог добавил, что на явку может повлиять «восприятие избирателей Дениса Паслера как назначенца». «Он для людей не лидер общественного мнения, традиционный чиновник позднего путинского призыва»,— добавил Сергей Мошкин.

Руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин отметил, что явка на досрочных выборах губернатора «будет значительно выше, чем 30%». Он напомнил, что власти Екатеринбурга увеличили число проголосовавших за объекты федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) с 325 тыс. человек в 2024 году до более чем 400 тыс. горожан в 2025 году. «С организацией ФКГС, были проблемы, сейчас Екатеринбург в лидерах. При соответствующей хорошей организации три дня голосования на досрочных выборах дают возможность привлечь все группы электората»,— считает эксперт.

Василий Алексеев