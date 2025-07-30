Иван Волков представил документы для регистрации на выборах главы Среднего Урала

Выдвинутый региональным отделением партии «Российский общенародный союз» (РОС) в губернаторы Свердловской области екатеринбургский юрист Иван Волков направил в облизбирком документы для регистрации своей кандидатуры на досрочных выборах главы региона. По данным облизбиркома, господин Волков не предоставил сведения о своих кандидатах в члены Совета федерации РФ и сдал пустые листы поддержки без подписей депутатов и глав муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Волков

Фото: Избирательная комиссия Свердловской области Иван Волков

Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

В разговоре с «Ъ-Урал» Иван Волков рассказал, что мог собрать 120-126 необходимых автографов, однако многие депутаты местных дум отсутствовали на местах. «Я не объезжал муниципалитеты по той причине, что тот путь, который впервые проходит кандидат от "Гражданской инициативы" (ГИ) Динамудин Садихов, я его уже проходил. Он проехал 84 из 94 муниципалитетов и собрал всего одну подпись в поддержку по причине отсутствия многих депутатов»,— сказал претендент на пост губернатора.

По словам господина Волкова, прохождение им и кандидатом от ГИ «муниципального фильтра» зависело от врио губернатора Дениса Паслера. «Что ему мешало, если он хочет красивые и демократичные выборы, я не знаю»,— добавил представитель РОС.

Иван Волков подчеркнул, что четыре месяца руководства регионом господина Паслера вызывают у него «отклик в душе». «Ему надо дать шанс, мы эту позицию согласовали с руководством партии. У нас большие надежды на Дениса Паслера»,— сказал кандидат.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Избирательная комиссия Свердловской области завершила прием документов, необходимых для регистрации кандидатов на должность губернатора, 30 июля в 18:00. В течение 10 дней члены избиркома примут решение по регистрации претендентов.

Иван Волков стал седьмым кандидатом, подавшим документы на регистрацию. Ранее листы поддержки претендента сдали Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), заместитель председателя свердловского заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты областного парламента Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР), главный редактор информагентства «Контроль» Динамудин Садихов.

Василий Алексеев