Партийный минимум

Избирательная комиссия Свердловской области завершила прием документов от кандидатов для регистрации на досрочных выборах губернатора. Списки претендентов в члены Совета федерации (СФ) РФ и необходимые 126 подписей депутатов и глав муниципалитетов направили представители всех пяти парламентских партий. Кандидаты от «Гражданской инициативы» (ГИ) и «Российского общенародного союза» (РОС) не смогли пройти «муниципальный фильтр». По мнению эксперта, в регионе «сложилась традиция» с участием в губернаторских выборах пяти партий, которая не предполагает участия «непонятных кандидатов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Члены избирательной комиссии Свердловской области в течение 10 дней примут решения по регистрации всех семи претендентов на должность губернатора, которые подали необходимые документы с 20 по 30 июля. Первым листы со 126 необходимыми подписями депутатов и глав муниципалитетов в избирком представил врио губернатора Денис Паслер (выдвинут от «Единой России»; ЕР), который возглавляет регион более четырех месяцев после отставки Евгения Куйвашева.

Евгений Куйвашев покинул должность главы Свердловской области по собственному желанию в марте. Президент Владимир Путин назначил врио губернатора региона Дениса Паслера, который в 2012–2016 годах возглавлял свердловское правительство, с 2019 года — Оренбургскую область. Голосование на досрочных выборах главы Среднего Урала пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона направят около 600 млн руб.

Господин Паслер включил в свою сенаторскую тройку действующего члена СФ Виктора Шептия, мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и председателя регионального заксобрания Людмилу Бабушкину.

По данным источника «Ъ-Урал», в предвыборном штабе Дениса Паслера рассматривали вариант включения в перечень вице-губернатора Олега Чемезова, однако приоритет был отдан господину Орлову.

С разницей в несколько дней необходимые 126 автографов депутатов и глав муниципалитетов в избирком представили депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП), заместитель председателя свердловского заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты регионального парламента Рант Краев («Новые люди»; НЛ) и Александр Каптюг (ЛДПР). Представители парламентской оппозиции последовали примеру Дениса Паслера и включили в свою сенаторскую тройку двух мужчин и одну женщину.

В список претендентов в члены СФ кандидата в губернаторы от СРЗП вошли врач Алексей Коровкин, председатель совета отделения партии в Чкаловском районе Екатеринбурга Максим Чирышев и депутат заксобрания Екатерина Есина, кандидата от КПРФ — депутаты свердловского парламента Евгений Букреев, Олег Гордеев и Римма Скоморохова, от НЛ — бизнесмен Никита Лежанкин, экс-кандидат в депутаты гордумы Екатеринбурга Дмитрий Дымшаков и преподаватель Уральского федерального университета (УрФУ) Ольга Зырянова, от ЛДПР — врач-нейрохирург Евгений Климов, депутат думы Первоуральска Александр Панасенко и глава фракции либерал-демократов в гордуме Екатеринбурга Ксения Лещенко.

В последний день приема документов, 30 июля, избирком посетили кандидаты в губернаторы от ГИ Динамудин Садихов и от РОС Иван Волков. Господин Садихов в разговоре с «Ъ-Урал» заявил, что в ходе объезда свердловских муниципалитетов заручился поддержкой более 130 депутатов, но, по данным свердловского избиркома, в числе необходимых документов кандидат сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований лишь с одним автографом. Как рассказал сам Динамудин Садихов — одна подпись получена от его соседа — депутата из Сысертского района. Представитель ГИ заверил, что мог собрать большее число автографов, однако не застал депутатов во многих представительных органах.

«Готовится иск в областной суд, 80% депутатов из 94 муниципалитетов были все в отпусках. Как кандидату организовывать свою подписную кампанию? Это невозможно»,— заявил он.

Динамудин Садихов добавил, что включил в свою сенаторскую тройку безработных Сергея Бороздина, Наталью Шейченко и старшего преподавателя Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Илону Рейнгардт.

Как рассказал «Ъ-Урал» Иван Волков, он не стал объезжать муниципалитеты и принес в избирком пустые листы поддержки депутатов. «Путь, который впервые проходит Динамудин Садихов, я его уже проходил. Он проехал 84 из 94 муниципалитетов и собрал всего одну подпись в поддержку по причине отсутствия многих депутатов»,— пояснил кандидат. По словам господина Волкова, прохождение им и кандидата от ГИ «муниципального фильтра» зависело от Дениса Паслера. «Что ему мешало, если он хочет красивые и демократичные выборы, я не знаю»,— добавил представитель РОС.

Несогласованным с властями Свердловской области кандидатам «не реально» принять участие в выборах губернатора региона, считает политолог Михаил Коробельников.

«Депутаты зависимы от групп влияния, которым не выгодно появление персонажей, выбивающихся из общей концепции. С этим никто не будет ставить подпись за неизвестного человека и годы карьеры на непонятную карту»,— пояснил эксперт.

Господин Коробельников подчеркнул, что в Свердловской области «сложилась традиция» с участием в губернаторских выборах пяти партий. «Зачем создавать лишнюю работу чиновникам, отслеживать кампанию четырех так называемых оппонентов, и еще двух других непонятных кандидатов»,— добавил он.

Василий Алексеев