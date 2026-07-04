Мимо, ранен, убит
Резонансные убийства и покушения 1990-х на карте Москвы и области
В первые постсоветские годы повседневностью в столице стали бандитские разборки и заказные убийства, а в газете “Ъ” даже была введена ежедневная рубрика «Стрельба в Москве». Ее фигурантами оказывались новоявленные российские коммерсанты и банкиры, криминальные авторитеты и бандиты, городские чиновники и журналисты. В годовщину убийства депутата Госдумы генерала Льва Рохлина вспоминаем это и другие резонансные преступления, совершенные в Москве в 1990-е.
Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
Священник Александр Мень
Неужто страна в деградации
болеет так тяжело,
когда не до святотатства —
до святотопорства дошло?!
Андрей Вознесенский, 1990 год
9 сентября 1990 года в поселке Семхоз недалеко от Москвы был убит богослов и проповедник протоиерей Александр Мень — популярный священник эпохи перестройки. Он вышел из дома около 6:30 утра на воскресную службу и торопился на электричку. В лесу по дороге к станции неизвестный нанес священнику удар по голове — предположительно, топором — и унес с собой портфель с бумагами. Истекая кровью, Мень дошел до калитки собственного дома, где его обнаружила жена. Примерно в 7:12 он умер от потери крови, не дождавшись приезда скорой помощи.
Фотогалерея
К моменту гибели 55-летний Мень был культовой фигурой: автор многотомной «Истории религии» и книги «Сын Человеческий», он первым из священников выступил с проповедью по центральному телевидению, его лекции собирали полные залы. Его влияние и широкие взгляды породили множество версий о возможных причинах преступления, среди которых назывались ограбление, заговор КГБ или РПЦ, убийство на почве идеологической ненависти со стороны националистов. На фоне целой серии нападений на священников отрабатывалась даже версия ритуального убийства.
Подозреваемый в деле об убийстве протоиерея Александра Меня Игорь Бушнев был оправдан в 1996 году. Других подозреваемых у следствия не нашлось
Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС
Дело брали на личный контроль Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Четыре следователя московской прокуратуры за семь лет не смогли найти виновных и ходили по ложному следу. Подозреваемый по делу коммерсант Игорь Бушнев был оправдан судом в 1996 году. Вмешательство в 1997 году Генеральной прокуратуры расследованию не помогло — оно зашло в тупик. В 2000 году его приостановили за истечением сроков давности.
🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 26.01.1996 и от 21.09.1993
Банкир Александр Петров
2 декабря 1991 года около 23 часов в подъезде дома на Кутузовском проспекте был застрелен председатель правления Профбанка Александр Петров. Киллер окликнул банкира на лестничной клетке и произвел три выстрела: два в грудь и один — в висок. Преступник использовал наган калибра 7,62 мм. Петров стал первым банкиром — жертвой заказного убийства в истории новой России. Преступление так и осталось нераскрытым.
Со ссылкой на сослуживцев покойного “Ъ” тогда писал, что он «придерживался монархических взглядов, не терпел евреев в своем окружении», а также «имел 4 личных "ЗИЛа"». Выдающаяся коллекция «членовозов» господина Петрова возбуждала интерес авторов журнала «Автопилот» даже спустя много лет после инцидента.
Примечателен и адрес, по которому было совершено преступление: Кутузовский проспект, дом 10. В том же доме в 1998 году киллеры расстреляют соседей по лестничной клетке предпринимателей Вадима Доценко (умрет на месте) и Юрия Бушева (будет тяжело ранен). Для Бушева, основателя ЗАО «Башнефть-МПК», это покушение станет далеко не последним в его биографии. За организацию этих преступлений уже в 2000-е с большим резонансом будут судить бывшего сенатора Игоря Изместьева.
Банкир Илья Медков
«…мне нужно очень много, например, сто миллионов долларов в день наличными! Буду их на самолете привозить, я тут недавно самолет специальный прикупил»
Из книги Артема Тарасова «Миллионер»
«…среди прочих людей там сидело какое-то существо. Сначала мне показалось, что это очень уродливая еврейская девочка. Потом я понял, что это вовсе не еврейская девочка, а еврейский мальчик, причем в качестве мальчика вовсе не уродливый. Это и был Илюша Медков»
Из воспоминаний художника Павла Пепперштейна
В ночь на 17 сентября 1993 года у офиса концерна ДИАМ по адресу: улица 1905 года, дом 5, был застрелен молодой предприниматель и банкир, известный участием в сомнительных финансовых операциях, Илья Медков.
Генердиректор концерна «Прагма» и основатель ДИАМа Илья Медков в рабочем кабинете, 1992 год
Фото: Игорь Зотин / ТАСС
Около часа ночи он вышел из офиса и по пути к автомобилю был ранен снайпером в живот. Из трех выпущенных пуль в цель попала всего одна, но она пробила печень. На следующий день Медков умер в Боткинской больнице. То, что незадолго до убийства банкир выкупил квартиры в доме напротив офиса, опасаясь покушения, его не спасло.
26-летний Медков был одним из самых молодых долларовых миллионеров России, его состояние оценивалось в $600 млн. За свою недолгую карьеру он организовал импорт компьютерной техники в страну, создал собственный Прагма-банк, обещавший клиентам передовые услуги — овердрафтовые операции и дистанционное обслуживание, первым в России манипулировал (безнаказанно) финансовыми рынками через подкуп СМИ. В 1992 году Медков занялся нефтяным бизнесом, основав ЗАО «ДИАМ-НЕФТЬ» (ДИАМ расшифровывается как «Дорогой Илья Алексеевич Медков»). Принимал участие и в создании кооператива «Факт», из которого вырос ИД «Коммерсантъ».
Ни киллеры, ни заказчики преступления так и не были найдены. Незадолго до убийства Медкова Главное управление ЦБ по Москве арестовало счета Прагма-банка на 3 млрд руб., подозревая его в причастности к мошенническим схемам. Банк подал иск в ЦБ, отстоял репутацию и отбил деньги. Однако уже через год в Москве начался судебный процесс, в котором покойный Илья Медков числился организатором сразу нескольких афер международного масштаба, которые он реализовывал через тот же Прагма-банк. В 1997 году по совсем другому делу, но тоже связанному с присвоением финансов, был задержан ближайший деловой партнер Медкова Аркадий Ангелевич.
🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 18.09.1993 и от 21.09.1993
«Авторитет» Отари Квантришвили
«Спортсмены — как дети, убьют — и не заметят...»
Криминальный авторитет, основатель партии «Спортсмены России» Отари Квантришвили
5 апреля 1994 года у Краснопресненских бань в Москве был убит один из самых влиятельных криминальных авторитетов столицы, предприниматель и общественный деятель Отари Квантришвили. Снайпер, спрятавшийся на чердаке соседнего дома в Столярном переулке, произвел три выстрела из винтовки. Все три пули попали в цель — в голову, шею и грудь. Отари Квантришвили умер от полученных ранений на операционном столе Боткинской больницы. За восемь месяцев до инцидента киллерами был убит его главный деловой партнер и родной брат Амиран.
Начавший криминальный путь с карточных игр, к моменту убийства 46-летний Отари Квантришвили считался покровителем всех московских казино и крышевал обращавшихся к нему московских предпринимателей за десятипроцентную мзду. Параллельно Квантришвили состоялся в мире спорта — сначала как заслуженный тренер России по греко-римской борьбе, а позже — как основатель Фонда социальной защиты спортсменов имени Льва Яшина и политической партии «Спортсмены России». На Ваганьковском кладбище в день похорон присутствовали высокопоставленные спортивные чиновники, спортсмены и артисты. Церемония прощания активно освещалась СМИ.
Только спустя 12 лет следствие установит, что заказчиком убийства авторитетного бизнесмена был лидер ореховской ОПГ Сергей Тимофеев (Сильвестр), не поделивший с Отари Квантришвили Туапсинский НПЗ. Исполнителем преступления стал киллер Алексей Шерстобитов, также известный как Леша Солдат. За серию убийств в 2008 году его приговорили к 23-летнему тюремному сроку.
🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 09.04.1994,от 14.06.2006 и от 30.09.2008
«Авторитет» Валерий Длугач (Глобус)
10 апреля 1994 года на выходе из популярного тогда клуба «У "ЛИС`Са"», принадлежавшего медиаменеджеру Сергею Лисовскому, был убит вор в законе и лидер бауманской ОПГ Валерий Длугач, также известный как Глобус. Киллер стрелял из автомата (по другим данным — из карабина). Пуля попала Длугачу в грудь, прошла навылет и задела стоявшего неподалеку на дежурстве милиционера.
Сообщники Длугача тут же устроили расправу над проходившим мимо бандитом по кличке Итальянец, приняв его за нападавшего. Тело же самого шефа они сразу повезли в институт Склифосовского. У больницы их догнал наряд милиции, кортеж подкрепления со стороны бауманских, а также автомобиль с нападавшими. Чудом удалось избежать перестрелки криминальных группировок и правоохранителей.
В течение весны 1994 года в Москве были убиты сообщники Длугача: Владислав Ваннер (Бобон), Анатолий Семенов (Рембо) и Радик Ахмедшин (Гитлер). Спустя год “Ъ” писал, что к убийству Глобуса может быть причастен лидер ореховской ОПГ Сергей Тимофеев (Сильвестр), с которым бауманские не поделили первый в России ночной клуб «Арлекино».
В деле также был замешан известный киллер Александр Солоник (Македонский). Тимофеев и Солоник тоже вскоре станут фигурантами московских криминальных сводок. Альтернативная версия предполагает, что убийство Длугача произошло с одобрения московских криминальных авторитетов, недовольных его манерой вести дела.
🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 13.09.1993
Предприниматель Борис Березовский
«Я считаю, что это подарок, что с 7 июня 1994 года я проживаю еще одну жизнь. Как к подарку, я отношусь к этому более легкомысленно, чем к тому, что заработано тяжелым трудом…»
Из интервью Бориса Березовского
Вечером 7 июня 1994 года у дома приемов «ЛогоВАЗа» на улице Новокузнецкая раздался мощный взрыв — в момент, когда Mercedes предпринимателя Бориса Березовского выезжал из двора, сработала радиоуправляемая мина, заложенная в припаркованный рядом Opel. Мощность взрыва составила 1 кг в тротиловом эквиваленте (по другим данным — до 10 кг), в домах в радиусе 150 метров от эпицентра вылетели стекла.
Водитель Mercedes погиб на месте, охранник Березовского потерял глаз, а сам предприниматель получил множественные ранения лица, головы и ожоги 18% тела. Пострадали также восемь случайных прохожих.
После покушения с требованием найти заказчиков от лица АвтоВАЗа выступил генеральный директор компании и главный деловой партнер Березовского Владимир Каданников. Мэр Москвы Юрий Лужков обратился к высшим органам власти России с просьбой наделить дополнительными полномочиями силовиков для борьбы с терроризмом. Президент России Борис Ельцин издал указ об усилении борьбы с преступностью.
Однако ни заказчики, ни исполнители покушения так и не были найдены. По одной из версий, заказать Березовского могла ореховская ОПГ, в чей Мосторгбанк предприниматель неосмотрительно «припарковал» 1 млрд руб., в возврате которых ему было отказано.
Талантливый пиарщик, Березовский сумел извлечь выгоду из трагического инцидента, попав в фокус внимания президента Ельцина, с которым пересекся в теннисном клубе спустя всего пять дней после взрыва, с еще не снятыми бинтами. Обожженное лицо предпринимателя тиражировалось в прессе, благодаря чему он приобрел известность у широкой аудитории. И даже ореховский Мосторгбанк вскоре после покушения вернул вкладчику деньги с процентами.
🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 27.07.1996
«Авторитет» Сергей Тимофеев (Сильвестр)
«Друзей должны убивать друзья»
Участник ореховской ОПГ Дмитрий Белкин (Белок)
«Братва, вы не тем занимаетесь. Надо работать иначе. Надо заниматься коммерческими делами, там же какие деньги крутятся. А вы копейки делите между собой»
Выступление Сергея Тимофеева перед бандитами на стадионе в Медведково в пересказе публициста Эрика Котляр
13 сентября 1994 года был убит один из самых влиятельных криминальных авторитетов Москвы, лидер ореховской ОПГ Сергей Тимофеев (Сильвестр). Радиоуправляемая бомба мощностью 400 г в тротиловом эквиваленте была прикреплена к днищу автомобиля и взорвалась, когда автомобиль тронулся с места. Тимофеев, сидевший за рулем, погиб на месте, его тело сильно обгорело и было опознано не сразу. Взрыв произошел в центре Москвы, на 3-й Тверской-Ямской. По этой же улице пролегал ежедневный маршрут премьера Черномырдина, поспешная версия о покушении на которого вызвала переполох в МВД.
Лидер ореховской ОПГ Сергей Тимофеев (Сильвестр) на рубеже эпох
Фото: Автор неизвестен
Лидер одной из самых влиятельных столичных ОПГ, Тимофеев имел немало врагов, среди заинтересованных в его убийстве называли сообщников заказанных им ранее «авторитетов» Глобуса и Отари Квантришвили. Звучали версии о мести со стороны Бориса Березовского или о конфликте с «авторитетом» Вячеславом Иваньковым (Япончиком).
Фотогалерея
Однако спустя многие годы следствие установило, что заказал Сильвестра его ближайший соратник Сергей Буторин (Ося). Смерть лидера привела к расколу в рядах «орехов», многие из которых (Культик, Дракон, Витоха) вскоре были убиты в ходе разборок. Сергей Буторин (Ося) и Дмитрий Белкин (Белок) приговорены к пожизненным срокам в 2010-е.
🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 24.02.1995 и от 31.03.2010
Журналист Дмитрий Холодов
«Этого не должно было быть. Переверни меня на спину, я не могу дышать! Обидно...»
Дмитрий Холодов после смертельного ранения
«Дима погиб…После началась череда убийств, таких как убийство Влада Листьева и многих других журналистов в Москве и регионах. Их убивали, потому что за убийство Холодова никто не ответил»
Главный редактор МК Павел Гусев
17 октября 1994 года в редакции газеты «Московский комсомолец» (МК) напротив метро «Улица 1905 года» при взрыве самодельной мины-ловушки мощностью около 150 г в тротиловом эквиваленте погиб 27-летний военный корреспондент Дмитрий Холодов. Утром ему позвонил неизвестный и сообщил, что в камере хранения на Казанском вокзале оставлен дипломат с документами, доказывающими факты коррупции в Министерстве обороны. Холодов забрал кейс, привез его в редакцию и открыл в кабинете своего начальника.
Раздался взрыв, от которого в офисе выбило стекла, а в коридоре обрушился потолок. Журналист умер в течение часа от полученных ранений. Его коллега Екатерина Деева, проходившая мимо кабинета, выжила, но получила тяжелые осколочные ранения.
К моменту гибели 27-летний Холодов был одним из самых известных военных репортеров России. С 1992 года он работал в МК, много ездил в горячие точки — Абхазию, Чечню, Таджикистан, публиковал расследования о нелегальной торговле оружием, коррупции в Западной группе войск и беспределе в армии. Его материалы вызывали острую реакцию в кабинетах Минобороны, журналист получал угрозы по телефону. Глава ведомства Павел Грачев на записи интервью (так и не опубликованного) у Владимира Познера назвал Холодова «главным военным противником».
Похороны журналиста превратились в массовую публичную акцию — тысячи людей вышли на улицы Москвы, чтобы проводить его в последний путь. Теракт вызвал большой резонанс. Президент Борис Ельцин поручил руководству МВД взять расследование на особый контроль. Коллеги Холодова сразу стали подозревать в организации преступления высшее руководство Минобороны.
В 1998 году по обвинению в убийстве были арестованы шестеро подозреваемых — офицеры и бывшие военнослужащие ВДВ во главе с полковником Павлом Поповских. В публикациях МК их называли отрядом спецназначения, лично преданным министру обороны Грачеву, в чьи рабочие обязанности входили слежка за оппозицией и давление на прессу, крышевание коммерсантов и участие в криминальных разборках.
Следствие, опираясь в том числе на показания свидетелей, утверждало, что бомбу десантники собрали по заданию руководства Минобороны. Однако в 2002-м и повторно в 2004 году все подсудимые были оправданы. Убийство Дмитрия Холодова осталось нераскрытым.
🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 21.10.1994 и от 15.03.2005
Журналист Владислав Листьев
«Что такое популярность? Вот убьют — через пару лет никто не вспомнит»
Реплика Владислава Листьева из воспоминаний Константина Эрнста
1 марта 1995 года в подъезде собственного дома в центре Москвы был застрелен журналист, телеведущий, первый генеральный директор телеканала ОРТ Владислав Листьев. Около 21:00 он вернулся со съемок и зашел в подъезд дома №30 по Новокузнецкой улице. На лестничной клетке между этажами его поджидал киллер, выстреливший дважды из браунинга с глушителем.
Первая пуля попала журналисту в правое предплечье, вторая — в голову. Листьев умер до приезда скорой. Ценности и крупная сумма денег, бывшие при нем, остались нетронутыми. Новость о происшествии моментально распространилась в журналистской среде, у подъезда образовался стихийный митинг из 600 человек.
Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
К моменту гибели 38-летний Листьев был культовой фигурой российского телевидения: автор и ведущий «Взгляда», создатель «Поля чудес» и «Часа пик». За месяц до смерти он возглавил Общественное Российское Телевидение, а за несколько дней до убийства объявил о трехмесячном моратории на рекламу на ОРТ, намереваясь навести порядок в финансовых потоках компании. Это решение затронуло многомиллионные интересы рекламных структур и, по основной версии, стало мотивом преступления. Сам Листьев незадолго до гибели стал необычно осторожен: перед входом в подъезд осматривался, звонил жене.
Убийство потрясло страну — 2 марта все центральные телеканалы прекратили вещание, на экранах был лишь его портрет с траурной рамкой. Президент Борис Ельцин посетил церемонию прощания в «Останкино», выразил соболезнования близким и пообещал найти убийц. Однако, несмотря на десятки отработанных версий, от конфликта с «рекламным королем» Сергеем Лисовским до заказа со стороны олигарха Бориса Березовского, виновные найдены не были. Расследование было остановлено в 2009-м.
Памятный знак в историко-познавательном комплексе «Галерея звезд» у Останкинской башни
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Убийство Владислава Листьева остается одним из самых громких нераскрытых преступлений в новейшей истории России. В 2020 году к годовщине убийства сразу трое журналистов (Алексей Пивоваров, объявленный иноагентом, Ксения Собчак и Родион Чепель) выпустили документальные фильмы о нем и призвали СКР возобновить расследование: «Если мы не пришли к одним и тем же выводам, то поняли, что у нас одни и те же вопросы. Мы требуем, чтобы господин Бастрыкин и господин Краснов придали этому делу особый статус. И считаем, что возможно найти убийцу и раскрыть это дело».
🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 03.03.1995, от 3.03.1995 и от 07.03.1995
Фотогалерея
«Авторитет» Сергей Мамсуров
«Но я скажу сейчас всерьез:
Мне скоро нужно на допрос.
Все будет класс, ребята,
— Мне нужно адвоката».
Весной 1995 года в доме 19 на Петровке произошли события, непривычные даже для Москвы 1990-х. Основатель фирмы по продаже компьютеров «Осмос», лидер ОПГ и попросту «беспредельщик» Сергей Мамсуров (Мансуров), он же Мансур, находясь в наркотическом угаре, взял заложников и целый день вел перестрелку с сотрудниками РУОП, закончившуюся его гибелью.
Незадолго до инцидента Мамсуров, известный своим взрывным характером и пристрастием к запрещенным веществам, устроил беспорядочную стрельбу у ночного клуба «Какаду», за что был задержан милицией. Откупившись от правоохранителей, Мамсуров переехал в квартиру любовницы. Там он взял в заложники своего подопечного по кличке Бройлер и несколько дней его жестоко пытал. На восьмой день пленения Бройлер сумел сбежать через окно и сразу же был замечен милицейским патрулем. Вскоре усиленный отряд РУОП начал осаду квартиры, в ходе которой обезумевший Мамсуров несколько часов отчаянно отстреливался: ранил в руку милиционера, убил свою любовницу, и в итоге сам был застрелен выстрелом в голову.
В 1998 году участников «банды Мансура» приговорили к 10 и 15 годам за участие в убийстве делового партнера Сергея Мамсурова и «главного сутенера Москвы» Леонида Завадского (Бати), возлюбленной Завадского, а также за жестокое убийство архитектора Алексея Галанина. Труп последнего Мамсуров собственноручно расчленил, а останки пытался сжечь в недостроенном камине в той же квартире на Петровке, 19. Этот жуткий эпизод спустя десять лет использовал режиссер Алексей Балабанов в черной комедии «Жмурки».
🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 08.04.1995 и от 09.04.1998
Банкир Олег Кантор
«Этот год — твой последний»
Предсказание гадалки незадолго до убийства Олега Кантора
«Чтоб ментам не досталась»
Реплика брата Олега Кантора Юрия, снявшего цепочку с тела покойного
В ночь на 20 июля 1995 года на территории правительственного пансионата «Снегири» в Подмосковье был зверски убит президент банка «Югорский» и вице-президент Союза нефтепромышленников Олег Кантор. Убийцам не помешала ни милицейская охрана, ни наличие у Кантора телохранителя. Киллеры сначала застрелили охранника, а когда проснувшийся от выстрелов Кантор открыл дверь, ворвались в дом. Банкиру перерезали горло, нанесли два десятка ножевых ранений и оставили в груди коллекционный испанский клинок.
К моменту гибели 40-летний Кантор считался одним из самых талантливых финансистов России. Его «Югорский» в 1993 году числился 17-м в списке крупнейших банков России, финансировал российских нефтяников и вел переговоры с американскими инвесторами о многомиллиардных кредитах. Однако к концу 1994-го «Югорский» стали покидать учредители (ЛУКОЙЛ, «Мегионнефтегаз» и др.) и топ-менеджеры. Вслед за ними ушли и американские инвесторы. Банк столкнулся с невозвратом кредитов и был вынужден «крутить» деньги оставшихся клиентов. Руководство «Югорского» попыталось привлечь средства Красноярского алюминиевого завода, борьбу за который также вели влиятельные ОПГ и крупные финансисты.
Уже через неделю после убийства Олега Кантора следствие связало инцидент с расстрелом тремя месяцами ранее вице-президента «Югорского» Вадима Яфясова. Убийства обоих остались нераскрытыми, банк вскоре рухнул. За наследство Кантора долгие годы в суде спорили вдова бизнесмена и брат Юрий.
Реагируя на убийство Кантора, председатель общественной организации «Круглый стол бизнеса России» Иван Кивелиди призывал своих коллег банкиров подписать договор и прекратить решать деловые вопросы криминальным путем с задействованием «бандитских крыш». Спустя две недели будет убит сам Кивелиди. Причем способом, до того ни разу не применявшимся на территории России.
🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 21.07.1995 и от 01.08.1995
Банкир Иван Кивелиди
«Может быть, моя смерть заставит вас объединиться против криминального бизнеса»
Президент Росбизнесбанка влиятельный финансист Иван Кивелиди поступил 1 августа 1995 года в ЦКБ с предварительным диагнозом «отравление тяжелыми металлами». На следующий день в больницу будет доставлена его секретарь Зара Исмаилова. Они умрут в течение трех дней. Схожесть симптомов навела следователей на мысль, что оба были отравлены.
Версия подтвердилась, когда в ходе обыска в офисе на Мытной улице несколько милиционеров почувствовали сильное недомогание. Прибывшие на место специалисты санэпиднадзора обнаружили отравляющее соединение на одной из телефонных трубок. «Трубка была намазана настолько сильно, что прилипала к нише в телефонном аппарате»,— писал “Ъ”.
42-летний Кивелиди был влиятельной фигурой в деловых и политических кругах: бессменный лидер лоббистского органа частного бизнеса «Круглый стол бизнеса России» и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Дружил с первым вице-премьером Олегом Сосковцом, спонсировал думскую кампанию Ирины Хакамады и сам рассматривался как политический лидер бизнес-кругов России. Всего за год до отравления господин Кивелиди стал председателем правления стоявшего на грани банкротства Росбизнесбанка и быстро вывел его в лидеры финансового рынка, обслуживая малый и средний бизнес.