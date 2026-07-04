Мимо, ранен, убит

В первые постсоветские годы повседневностью в столице стали бандитские разборки и заказные убийства, а в газете “Ъ” даже была введена ежедневная рубрика «Стрельба в Москве». Ее фигурантами оказывались новоявленные российские коммерсанты и банкиры, криминальные авторитеты и бандиты, городские чиновники и журналисты. В годовщину убийства депутата Госдумы генерала Льва Рохлина вспоминаем это и другие резонансные преступления, совершенные в Москве в 1990-е.

Текст: Дмитрий Квасов

Поиск фото в архиве “Ъ”: Мария Кунина

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Священник Александр Мень Неужто страна в деградации болеет так тяжело, когда не до святотатства — до святотопорства дошло?! Андрей Вознесенский, 1990 год 9 сентября 1990 года в поселке Семхоз недалеко от Москвы был убит богослов и проповедник протоиерей Александр Мень — популярный священник эпохи перестройки. Он вышел из дома около 6:30 утра на воскресную службу и торопился на электричку. В лесу по дороге к станции неизвестный нанес священнику удар по голове — предположительно, топором — и унес с собой портфель с бумагами. Истекая кровью, Мень дошел до калитки собственного дома, где его обнаружила жена. Примерно в 7:12 он умер от потери крови, не дождавшись приезда скорой помощи. Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Александр Мень родился 22 января 1935 года в Москве. В возрасте 12 лет решил стать священником. Начал петь в хоре и прислуживать в алтаре в церкви на Красной Пресне. В 1960 году заочно окончил Ленинградскую духовную семинарию, а затем — Московскую духовную академию в Загорске (Сергиев Посад). Диссертацию посвятил истории дохристианских религий Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Александр Мень — один из основателей христианского самиздата 1960-х годов. В 1960–1980-х годах его религиозные труды издавались за границей под псевдонимами Э. Светлов, А. Боголюбов, А. Павлов. Лишь в последние годы жизни он начал активную лекционную и проповедническую деятельность в Москве, на радио и телевидении Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Главный труд отца Александра — «История религии» в семи томах, состоящая из серии «В поисках пути, истины и жизни» и книги об Иисусе «Сын человеческий». «Неверующих людей не существует. Человек может на уровне сознания считать себя атеистом, а в глубине — он все равно верующий»,— считал он Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Александр Мень был женат на Наталии Григоренко, в браке родились двое детей. Дочь Елена — иконописица, живет в Италии. Сын Михаил — бывший губернатор Ивановской области, экс-министр строительства и ЖКХ России. Сейчас работает аудитором Счетной палаты Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В начале 1990 года Александр Мень стал одним из учредителей Российского библейского общества. В том же году при его содействии была образована группа милосердия при Российской детской клинической больнице. Также он основал в Москве Общедоступный православный университет, который носит сейчас его имя Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ С середины 1980-х годов отец Александр Мень был одним из самых популярных христианских проповедников, много выступал и публиковался в СМИ. Известно, что во время публичных мероприятий он неоднократно получал записки с угрозами Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ 9 сентября 1990 года отец Александр Мень был убит по пути в храм на службу. Неизвестный ударил его топором по голове. Следствие подозревало местных алкоголиков, противников убитого среди церковных деятелей, националистов, религиозных фанатиков и агентов КГБ. В убийстве сознались не менее 15 человек, но единственный из них, чье дело дошло до суда, был оправдан Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ 11 сентября 1990 года священник был похоронен возле храма Сретения Господня в Новой Деревне, где он служил. На месте гибели священника воздвигнут храм-часовня. В 2019 году в микрорайоне Семхоз Сергиева Посада открыт музей его памяти Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 8 Александр Мень родился 22 января 1935 года в Москве. В возрасте 12 лет решил стать священником. Начал петь в хоре и прислуживать в алтаре в церкви на Красной Пресне. В 1960 году заочно окончил Ленинградскую духовную семинарию, а затем — Московскую духовную академию в Загорске (Сергиев Посад). Диссертацию посвятил истории дохристианских религий Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Александр Мень — один из основателей христианского самиздата 1960-х годов. В 1960–1980-х годах его религиозные труды издавались за границей под псевдонимами Э. Светлов, А. Боголюбов, А. Павлов. Лишь в последние годы жизни он начал активную лекционную и проповедническую деятельность в Москве, на радио и телевидении Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Главный труд отца Александра — «История религии» в семи томах, состоящая из серии «В поисках пути, истины и жизни» и книги об Иисусе «Сын человеческий». «Неверующих людей не существует. Человек может на уровне сознания считать себя атеистом, а в глубине — он все равно верующий»,— считал он Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Александр Мень был женат на Наталии Григоренко, в браке родились двое детей. Дочь Елена — иконописица, живет в Италии. Сын Михаил — бывший губернатор Ивановской области, экс-министр строительства и ЖКХ России. Сейчас работает аудитором Счетной палаты Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В начале 1990 года Александр Мень стал одним из учредителей Российского библейского общества. В том же году при его содействии была образована группа милосердия при Российской детской клинической больнице. Также он основал в Москве Общедоступный православный университет, который носит сейчас его имя Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ С середины 1980-х годов отец Александр Мень был одним из самых популярных христианских проповедников, много выступал и публиковался в СМИ. Известно, что во время публичных мероприятий он неоднократно получал записки с угрозами Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ 9 сентября 1990 года отец Александр Мень был убит по пути в храм на службу. Неизвестный ударил его топором по голове. Следствие подозревало местных алкоголиков, противников убитого среди церковных деятелей, националистов, религиозных фанатиков и агентов КГБ. В убийстве сознались не менее 15 человек, но единственный из них, чье дело дошло до суда, был оправдан Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ 11 сентября 1990 года священник был похоронен возле храма Сретения Господня в Новой Деревне, где он служил. На месте гибели священника воздвигнут храм-часовня. В 2019 году в микрорайоне Семхоз Сергиева Посада открыт музей его памяти Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Смотреть К моменту гибели 55-летний Мень был культовой фигурой: автор многотомной «Истории религии» и книги «Сын Человеческий», он первым из священников выступил с проповедью по центральному телевидению, его лекции собирали полные залы. Его влияние и широкие взгляды породили множество версий о возможных причинах преступления, среди которых назывались ограбление, заговор КГБ или РПЦ, убийство на почве идеологической ненависти со стороны националистов. На фоне целой серии нападений на священников отрабатывалась даже версия ритуального убийства. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемый в деле об убийстве протоиерея Александра Меня Игорь Бушнев был оправдан в 1996 году. Других подозреваемых у следствия не нашлось

Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС Подозреваемый в деле об убийстве протоиерея Александра Меня Игорь Бушнев был оправдан в 1996 году. Других подозреваемых у следствия не нашлось

Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС Дело брали на личный контроль Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Четыре следователя московской прокуратуры за семь лет не смогли найти виновных и ходили по ложному следу. Подозреваемый по делу коммерсант Игорь Бушнев был оправдан судом в 1996 году. Вмешательство в 1997 году Генеральной прокуратуры расследованию не помогло — оно зашло в тупик. В 2000 году его приостановили за истечением сроков давности. 🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 26.01.1996 и от 21.09.1993

Банкир Александр Петров 2 декабря 1991 года около 23 часов в подъезде дома на Кутузовском проспекте был застрелен председатель правления Профбанка Александр Петров. Киллер окликнул банкира на лестничной клетке и произвел три выстрела: два в грудь и один — в висок. Преступник использовал наган калибра 7,62 мм. Петров стал первым банкиром — жертвой заказного убийства в истории новой России. Преступление так и осталось нераскрытым. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Жилой дом по адресу: Кутузовский проспект, 10. В этом доме в 1991 году убили основателя «Промсвязьбанка» Александра Петрова Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин В 1998 году в том же доме на Кутузовском проспекте киллеры расстреляли соседей по лестничной клетке предпринимателей Вадима Доценко (умрет на месте) и Юрия Бушева (будет тяжело ранен). Повышенная криминальная активность в районе породит термин «Дорогомиловская серия» Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Следующая фотография 1 / 3 Жилой дом по адресу: Кутузовский проспект, 10. В этом доме в 1991 году убили основателя «Промсвязьбанка» Александра Петрова Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин В 1998 году в том же доме на Кутузовском проспекте киллеры расстреляли соседей по лестничной клетке предпринимателей Вадима Доценко (умрет на месте) и Юрия Бушева (будет тяжело ранен). Повышенная криминальная активность в районе породит термин «Дорогомиловская серия» Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Со ссылкой на сослуживцев покойного “Ъ” тогда писал, что он «придерживался монархических взглядов, не терпел евреев в своем окружении», а также «имел 4 личных "ЗИЛа"». Выдающаяся коллекция «членовозов» господина Петрова возбуждала интерес авторов журнала «Автопилот» даже спустя много лет после инцидента. Примечателен и адрес, по которому было совершено преступление: Кутузовский проспект, дом 10. В том же доме в 1998 году киллеры расстреляют соседей по лестничной клетке предпринимателей Вадима Доценко (умрет на месте) и Юрия Бушева (будет тяжело ранен). Для Бушева, основателя ЗАО «Башнефть-МПК», это покушение станет далеко не последним в его биографии. За организацию этих преступлений уже в 2000-е с большим резонансом будут судить бывшего сенатора Игоря Изместьева. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сенатор от Башкирии Игорь Изместьев в 2010 году был осужден на пожизненный срок за серию преступлений. Среди них — организация покушения на предпринимателя Юрия Бушева в 1998 году и его жену Галину в 2001 году Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото Игорь Изместьев отбывает заключение в колонии особого режима «Белый лебедь». На фото — заседание суда 2009 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Сенатор от Башкирии Игорь Изместьев в 2010 году был осужден на пожизненный срок за серию преступлений. Среди них — организация покушения на предпринимателя Юрия Бушева в 1998 году и его жену Галину в 2001 году Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото Игорь Изместьев отбывает заключение в колонии особого режима «Белый лебедь». На фото — заседание суда 2009 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото

Банкир Илья Медков «…мне нужно очень много, например, сто миллионов долларов в день наличными! Буду их на самолете привозить, я тут недавно самолет специальный прикупил»

Из книги Артема Тарасова «Миллионер» «…среди прочих людей там сидело какое-то существо. Сначала мне показалось, что это очень уродливая еврейская девочка. Потом я понял, что это вовсе не еврейская девочка, а еврейский мальчик, причем в качестве мальчика вовсе не уродливый. Это и был Илюша Медков»

Из воспоминаний художника Павла Пепперштейна В ночь на 17 сентября 1993 года у офиса концерна ДИАМ по адресу: улица 1905 года, дом 5, был застрелен молодой предприниматель и банкир, известный участием в сомнительных финансовых операциях, Илья Медков. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генердиректор концерна «Прагма» и основатель ДИАМа Илья Медков в рабочем кабинете, 1992 год

Фото: Игорь Зотин / ТАСС Генердиректор концерна «Прагма» и основатель ДИАМа Илья Медков в рабочем кабинете, 1992 год

Фото: Игорь Зотин / ТАСС Около часа ночи он вышел из офиса и по пути к автомобилю был ранен снайпером в живот. Из трех выпущенных пуль в цель попала всего одна, но она пробила печень. На следующий день Медков умер в Боткинской больнице. То, что незадолго до убийства банкир выкупил квартиры в доме напротив офиса, опасаясь покушения, его не спасло. 26-летний Медков был одним из самых молодых долларовых миллионеров России, его состояние оценивалось в $600 млн. За свою недолгую карьеру он организовал импорт компьютерной техники в страну, создал собственный Прагма-банк, обещавший клиентам передовые услуги — овердрафтовые операции и дистанционное обслуживание, первым в России манипулировал (безнаказанно) финансовыми рынками через подкуп СМИ. В 1992 году Медков занялся нефтяным бизнесом, основав ЗАО «ДИАМ-НЕФТЬ» (ДИАМ расшифровывается как «Дорогой Илья Алексеевич Медков»). Принимал участие и в создании кооператива «Факт», из которого вырос ИД «Коммерсантъ». Ни киллеры, ни заказчики преступления так и не были найдены. Незадолго до убийства Медкова Главное управление ЦБ по Москве арестовало счета Прагма-банка на 3 млрд руб., подозревая его в причастности к мошенническим схемам. Банк подал иск в ЦБ, отстоял репутацию и отбил деньги. Однако уже через год в Москве начался судебный процесс, в котором покойный Илья Медков числился организатором сразу нескольких афер международного масштаба, которые он реализовывал через тот же Прагма-банк. В 1997 году по совсем другому делу, но тоже связанному с присвоением финансов, был задержан ближайший деловой партнер Медкова Аркадий Ангелевич. 🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 18.09.1993 и от 21.09.1993

«Авторитет» Отари Квантришвили «Спортсмены — как дети, убьют — и не заметят...»

Криминальный авторитет, основатель партии «Спортсмены России» Отари Квантришвили Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Певец Иосиф Кобзон (слева) и Отари Квантришвили,1991 год Фото: Александр Федоров / СПОРТ-ЭКСПРЕСС / ТАСС Слева направо: Отари Квантришвили, певец Иосиф Кобзон и режиссер Станислав Говорухин Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов / купить фото Слева направо: артист балета и актер Махмуд Эсамбаев, певец Иосиф Кобзон и Отари Квантришвили на соревнованиях по кикбоксингу во дворце спорта в Лужниках, 1994 год Фото: Александр Яковлев / ТАСС Следующая фотография 1 / 3 Певец Иосиф Кобзон (слева) и Отари Квантришвили,1991 год Фото: Александр Федоров / СПОРТ-ЭКСПРЕСС / ТАСС Слева направо: Отари Квантришвили, певец Иосиф Кобзон и режиссер Станислав Говорухин Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов / купить фото Слева направо: артист балета и актер Махмуд Эсамбаев, певец Иосиф Кобзон и Отари Квантришвили на соревнованиях по кикбоксингу во дворце спорта в Лужниках, 1994 год Фото: Александр Яковлев / ТАСС 5 апреля 1994 года у Краснопресненских бань в Москве был убит один из самых влиятельных криминальных авторитетов столицы, предприниматель и общественный деятель Отари Квантришвили. Снайпер, спрятавшийся на чердаке соседнего дома в Столярном переулке, произвел три выстрела из винтовки. Все три пули попали в цель — в голову, шею и грудь. Отари Квантришвили умер от полученных ранений на операционном столе Боткинской больницы. За восемь месяцев до инцидента киллерами был убит его главный деловой партнер и родной брат Амиран. Фото: Автор неизвестен Начавший криминальный путь с карточных игр, к моменту убийства 46-летний Отари Квантришвили считался покровителем всех московских казино и крышевал обращавшихся к нему московских предпринимателей за десятипроцентную мзду. Параллельно Квантришвили состоялся в мире спорта — сначала как заслуженный тренер России по греко-римской борьбе, а позже — как основатель Фонда социальной защиты спортсменов имени Льва Яшина и политической партии «Спортсмены России». На Ваганьковском кладбище в день похорон присутствовали высокопоставленные спортивные чиновники, спортсмены и артисты. Церемония прощания активно освещалась СМИ. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На похороны Отари Квантришвили, которого Иосиф Кобзон неоднократно называл своим другом, певец прилетел, прервав гастроли в США Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Могилы братьев Амирана и Отари Квантришвили, убитых с 1990-е с разницей в восемь месяцев Фото: Александр Орлов Киллер ореховской группировки Алексей Шерстобитов (Леша Солдат) получил 18 лет за убийство Отари Квантришвили в 2008 году Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко / купить фото Следующая фотография 1 / 3 На похороны Отари Квантришвили, которого Иосиф Кобзон неоднократно называл своим другом, певец прилетел, прервав гастроли в США Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Могилы братьев Амирана и Отари Квантришвили, убитых с 1990-е с разницей в восемь месяцев Фото: Александр Орлов Киллер ореховской группировки Алексей Шерстобитов (Леша Солдат) получил 18 лет за убийство Отари Квантришвили в 2008 году Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко / купить фото Только спустя 12 лет следствие установит, что заказчиком убийства авторитетного бизнесмена был лидер ореховской ОПГ Сергей Тимофеев (Сильвестр), не поделивший с Отари Квантришвили Туапсинский НПЗ. Исполнителем преступления стал киллер Алексей Шерстобитов, также известный как Леша Солдат. За серию убийств в 2008 году его приговорили к 23-летнему тюремному сроку. 🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 09.04.1994,от 14.06.2006 и от 30.09.2008

«Авторитет» Валерий Длугач (Глобус) 10 апреля 1994 года на выходе из популярного тогда клуба «У "ЛИС`Са"», принадлежавшего медиаменеджеру Сергею Лисовскому, был убит вор в законе и лидер бауманской ОПГ Валерий Длугач, также известный как Глобус. Киллер стрелял из автомата (по другим данным — из карабина). Пуля попала Длугачу в грудь, прошла навылет и задела стоявшего неподалеку на дежурстве милиционера. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лидер бауманской ОПГ, вор в законе Валерий Длукач (Глобус) Фото: Автор неизвестен Фото: Личный Архив Валерия Длугача Следующая фотография 1 / 2 Лидер бауманской ОПГ, вор в законе Валерий Длукач (Глобус) Фото: Автор неизвестен Фото: Личный Архив Валерия Длугача Сообщники Длугача тут же устроили расправу над проходившим мимо бандитом по кличке Итальянец, приняв его за нападавшего. Тело же самого шефа они сразу повезли в институт Склифосовского. У больницы их догнал наряд милиции, кортеж подкрепления со стороны бауманских, а также автомобиль с нападавшими. Чудом удалось избежать перестрелки криминальных группировок и правоохранителей. В течение весны 1994 года в Москве были убиты сообщники Длугача: Владислав Ваннер (Бобон), Анатолий Семенов (Рембо) и Радик Ахмедшин (Гитлер). Спустя год “Ъ” писал, что к убийству Глобуса может быть причастен лидер ореховской ОПГ Сергей Тимофеев (Сильвестр), с которым бауманские не поделили первый в России ночной клуб «Арлекино». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стриптиз-шоу в «Арлекино» — первом ночном клубе в России, 1994 год Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Шведская группа Army of Lovers во время выступления в клубе «Арлекино», 1995 год Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Считается, что конфликт из-за «крышевания» «Арлекино» стал причиной убийства Валерия Длугача ореховской ОПГ Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Медиаменеджер, президент фирмы «ЛИС'С», собственник клуба «У "ЛИС`Са"» Сергей Лисовский в своем рабочем кабинете, 1992 год Фото: Владимир Жаров Следующая фотография 1 / 4 Стриптиз-шоу в «Арлекино» — первом ночном клубе в России, 1994 год Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Шведская группа Army of Lovers во время выступления в клубе «Арлекино», 1995 год Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Считается, что конфликт из-за «крышевания» «Арлекино» стал причиной убийства Валерия Длугача ореховской ОПГ Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Медиаменеджер, президент фирмы «ЛИС'С», собственник клуба «У "ЛИС`Са"» Сергей Лисовский в своем рабочем кабинете, 1992 год Фото: Владимир Жаров В деле также был замешан известный киллер Александр Солоник (Македонский). Тимофеев и Солоник тоже вскоре станут фигурантами московских криминальных сводок. Альтернативная версия предполагает, что убийство Длугача произошло с одобрения московских криминальных авторитетов, недовольных его манерой вести дела. 🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 13.09.1993

Предприниматель Борис Березовский «Я считаю, что это подарок, что с 7 июня 1994 года я проживаю еще одну жизнь. Как к подарку, я отношусь к этому более легкомысленно, чем к тому, что заработано тяжелым трудом…»

Из интервью Бориса Березовского Вечером 7 июня 1994 года у дома приемов «ЛогоВАЗа» на улице Новокузнецкая раздался мощный взрыв — в момент, когда Mercedes предпринимателя Бориса Березовского выезжал из двора, сработала радиоуправляемая мина, заложенная в припаркованный рядом Opel. Мощность взрыва составила 1 кг в тротиловом эквиваленте (по другим данным — до 10 кг), в домах в радиусе 150 метров от эпицентра вылетели стекла. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Воспоминания господина Березовского о моменте после покушения: «Я начал гореть. Это происходило абсолютно беззвучно, я не слышал взрыва. В следующую секунду почувствовал, что у меня горят волосы, дымится одежда, и подумал: можно ли выходить из машины, не будут ли там стрелять? Времени на то, чтобы испугаться, не оставалось, нужно было выживать. Тогда я понял: если останусь в машине — просто сгорю. Сделал рывок и выпрыгнул из автомобиля» Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин / купить фото Остатки автомобиля Opel, в который была заложена взрывчатка мощностью от 1 до 10 кг в тротиловом эквиваленте Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин / купить фото Кроме самого Березовского от взрыва пострадал его охранник — потерял глаз. Осколками были задеты восемь случайных прохожих Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин / купить фото При покушении погиб водитель Березовского Михаил Кирьянов. Березовский говорил об этом так: «Водитель Миша своей жизнью заплатил за мою» Фото: JEAN PHILIPPE GIROD / AFP Следующая фотография 1 / 4 Воспоминания господина Березовского о моменте после покушения: «Я начал гореть. Это происходило абсолютно беззвучно, я не слышал взрыва. В следующую секунду почувствовал, что у меня горят волосы, дымится одежда, и подумал: можно ли выходить из машины, не будут ли там стрелять? Времени на то, чтобы испугаться, не оставалось, нужно было выживать. Тогда я понял: если останусь в машине — просто сгорю. Сделал рывок и выпрыгнул из автомобиля» Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин / купить фото Остатки автомобиля Opel, в который была заложена взрывчатка мощностью от 1 до 10 кг в тротиловом эквиваленте Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин / купить фото Кроме самого Березовского от взрыва пострадал его охранник — потерял глаз. Осколками были задеты восемь случайных прохожих Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин / купить фото При покушении погиб водитель Березовского Михаил Кирьянов. Березовский говорил об этом так: «Водитель Миша своей жизнью заплатил за мою» Фото: JEAN PHILIPPE GIROD / AFP Водитель Mercedes погиб на месте, охранник Березовского потерял глаз, а сам предприниматель получил множественные ранения лица, головы и ожоги 18% тела. Пострадали также восемь случайных прохожих. После покушения с требованием найти заказчиков от лица АвтоВАЗа выступил генеральный директор компании и главный деловой партнер Березовского Владимир Каданников. Мэр Москвы Юрий Лужков обратился к высшим органам власти России с просьбой наделить дополнительными полномочиями силовиков для борьбы с терроризмом. Президент России Борис Ельцин издал указ об усилении борьбы с преступностью. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Борис Березовский в результате покушения получил множественные ранения лица, головы и ожоги 18% тела. В таком виде он предстал перед президентом Ельциным на встрече в теннисном клубе спустя несколько дней после теракта Фото: Russian Archives / Global Look Press Гендиректор «ЛогоВАЗа» и концерна AVVA Борис Березовский (справа) с гендиректором ВАЗа Владимиром Каданниковым в 1995 году Фото: Коммерсантъ / Юрий Штукин / купить фото Секретарь Совета безопасности России Борис Березовский (в центре) во время встречи с представителями власти республики Чечня Фото: Коммерсантъ / Виктор Васенин / купить фото Президент «ЛогоВАЗа» Борис Березовский в своем рабочем кабинете в 1996 году Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Борис Березовский в результате покушения получил множественные ранения лица, головы и ожоги 18% тела. В таком виде он предстал перед президентом Ельциным на встрече в теннисном клубе спустя несколько дней после теракта Фото: Russian Archives / Global Look Press Гендиректор «ЛогоВАЗа» и концерна AVVA Борис Березовский (справа) с гендиректором ВАЗа Владимиром Каданниковым в 1995 году Фото: Коммерсантъ / Юрий Штукин / купить фото Секретарь Совета безопасности России Борис Березовский (в центре) во время встречи с представителями власти республики Чечня Фото: Коммерсантъ / Виктор Васенин / купить фото Президент «ЛогоВАЗа» Борис Березовский в своем рабочем кабинете в 1996 году Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин / купить фото Однако ни заказчики, ни исполнители покушения так и не были найдены. По одной из версий, заказать Березовского могла ореховская ОПГ, в чей Мосторгбанк предприниматель неосмотрительно «припарковал» 1 млрд руб., в возврате которых ему было отказано. Талантливый пиарщик, Березовский сумел извлечь выгоду из трагического инцидента, попав в фокус внимания президента Ельцина, с которым пересекся в теннисном клубе спустя всего пять дней после взрыва, с еще не снятыми бинтами. Обожженное лицо предпринимателя тиражировалось в прессе, благодаря чему он приобрел известность у широкой аудитории. И даже ореховский Мосторгбанк вскоре после покушения вернул вкладчику деньги с процентами. 🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 27.07.1996 Особняк П. А. Бачуриной — И. Е. Смирнова на Новокузнецкой, 40

Фото: Сергей Воронин, Коммерсантъ

«Авторитет» Сергей Тимофеев (Сильвестр) «Друзей должны убивать друзья»

Участник ореховской ОПГ Дмитрий Белкин (Белок) «Братва, вы не тем занимаетесь. Надо работать иначе. Надо заниматься коммерческими делами, там же какие деньги крутятся. А вы копейки делите между собой»

Выступление Сергея Тимофеева перед бандитами на стадионе в Медведково в пересказе публициста Эрика Котляр 13 сентября 1994 года был убит один из самых влиятельных криминальных авторитетов Москвы, лидер ореховской ОПГ Сергей Тимофеев (Сильвестр). Радиоуправляемая бомба мощностью 400 г в тротиловом эквиваленте была прикреплена к днищу автомобиля и взорвалась, когда автомобиль тронулся с места. Тимофеев, сидевший за рулем, погиб на месте, его тело сильно обгорело и было опознано не сразу. Взрыв произошел в центре Москвы, на 3-й Тверской-Ямской. По этой же улице пролегал ежедневный маршрут премьера Черномырдина, поспешная версия о покушении на которого вызвала переполох в МВД. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер ореховской ОПГ Сергей Тимофеев (Сильвестр) на рубеже эпох

Фото: Автор неизвестен Лидер ореховской ОПГ Сергей Тимофеев (Сильвестр) на рубеже эпох

Фото: Автор неизвестен Лидер одной из самых влиятельных столичных ОПГ, Тимофеев имел немало врагов, среди заинтересованных в его убийстве называли сообщников заказанных им ранее «авторитетов» Глобуса и Отари Квантришвили. Звучали версии о мести со стороны Бориса Березовского или о конфликте с «авторитетом» Вячеславом Иваньковым (Япончиком). Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ореховская ОПГ сформировалась на юге Москвы в районе Шипиловской улицы в конце 1980-х годов. В нее в основном вошли молодые люди 18–25 лет, имеющие общие спортивные интересы.

На фото: члены ОПГ Виктор Комахин (второй слева; застрелен в 1995 году) и Игорь Чернаков (третий слева; был убит в 1994 году на следующий день после убийства лидера ОПГ Сильвестра) Фото: Автор неизвестен В 90-е годы серьезную прибыль приносила игра в наперстки. Ореховские бригады крышевали наперсточников у магазинов «Польская мода», «Лейпциг», «Электроника», «Белград» у метро «Домодедовская» и «Юго-Западная» Фото: «Прайм Крайм» Лидером группировки стал Сергей Тимофеев, получивший кличку Сильвестр за внешнее сходство с актером Сильвестром Сталлоне. Был убит 13 сентября 1994 года — его Mercedes 600 был взорван на 3-й Тверской-Ямской улице. Убийство Сильвестра стало ударом для ОПГ, а раздел его наследства стоил жизни большинству лидеров «ореховских». Убийцы до сих пор не найдены, а в числе возможных организаторов называли даже Бориса Березовского: именно с Сильвестром связывали покушение на бизнесмена летом 1994 года Фото: Автор неизвестен Также ореховская ОПГ вымогала деньги у водителей, занимавшихся частным извозом у метро «Каширская». В 1989 году под контроль группировки перешли автозаправки Советского и Красногвардейского районов Москвы.

На фото (слева направо): Андрей Пылев (Карлик; в тюрьме), Сергей Ананьевский (Культик, убит в 1996 году), Григорий Гусятинский (Гриша Северный; убит в 1995 году) и Сергей Буторин (Ося; получил пожизненное заключение) Фото: Автор неизвестен По одной из версий, убийство Сильвестра могло быть местью за расстрел лидера бауманской ОПГ Валерия Длугача по кличке Глобус (на фото справа). Длугач был убит в 1993 году Александром Солоником — киллером курганской ОПГ, которая в тот момент сотрудничала с ореховской Фото: Автор неизвестен Пока Сильвестр был жив, его власть объединяла несколько бригад, руководители которых дружили: пятиборец Игорь Абрамов (Диспетчер; убит в 1993 году), чемпион СССР 1981 года по боксу Олег Калистратов (Калистрат; убит в 1993 году), хоккеист Игорь Чернаков (Двоечник; на фото справа; убит в 1995 году), боксер Дмитрий Шарапов (Димон; убит в 1993 году), культурист Леонид Клещенко (Узбек-старший; на фото слева; убит в 1993 году) Фото: Из личного архива Леонида Клещенко В 1993–1994 годах в ореховскую ОПГ влилась медведковская группировка.

На фото: один из лидеров «ореховских» Сергей Буторин (слева) с медведковским коллегой Андреем Пылевым (Карлик; сейчас отбывает тюремный срок) Фото: Из личного архива Андрея Пылева Одним из самых громких дел ореховской ОПГ было убийство связанного с криминальными кругами предпринимателя Отари Квантришвили. Он был убит 5 апреля 1994 года при выходе из Краснопресненских бань одним из «ореховских» — Алексеем Шерстобитовым (Леша Солдат; в 2008 году приговорен к 23 годам заключения) Фото: Автор неизвестен Наследники Сильвестра боролись за власть не один год. 4 марта 1996 года недалеко от посольства США на Новинском бульваре был убит ближайший помощник Сильвестра и его наследник в ОПГ Сергей Ананьевский (Культик; на фото в середине). Свое прозвище он получил, поскольку занимался культуризмом и был чемпионом СССР 1991 года по пауэрлифтингу. Как выяснилось позже, убийцей был член курганской ОПГ Павел Зеленин Фото: Автор неизвестен После смерти Сергея Ананьевского руководителем ОПГ стал Сергей Володин (Дракон; на фото слева).

На фото: похороны Сергея Ананьевского на Хованском кладбище Фото: Из личного архива Сергея Володина Вскоре после убийства Сергея Ананьевского был расстрелян и Сергей Володин (справа). Новым лидером ОПГ стал Сергей Буторин (Ося) Фото: Автор неизвестен Став лидером ОПГ, Сергей Буторин вступил в союз с «медведковскими» — братьями Андреем и Олегом Пылевыми (Малой и Саныч) и сотрудничал с курганской ОПГ, что не помешало ему стать заказчиком главного киллера «курганских» Александра Солоника. В 1996 году Буторин инсценировал собственные похороны и на время ушел в тень, а в начале 2000-х бежал в Испанию, но был арестован в 2001 году и приговорен к пожизненному заключению, которое сейчас и отбывает Фото: Предоставлено Телеканалом НТВ Александр Солоник (Валерьяныч) — киллер курганской ОПГ, причастный к убийству приемного сына «вора в законе» Япончика и лидера бауманской ОПГ Владислава Ваннера по кличке Бобон. Совершил три побега из-под стражи. Был убит в Греции в 1997 году членом ореховской ОПГ Александром Пустоваловым (Саша Солдат; в 2005 году приговорен к 22 годам тюрьмы) по приказу Сергея Буторина Фото: Wikipedia Сергей Буторин (на фото) и его подельники стоят за множеством громких убийств: лидеров кунцевской группировки Александра Скворцова и Олега Кулигина, сокольнической группировки Владимира Кутепова (Кутепа) и других Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото Марат Полянский — киллер, участник ореховской и медведковской ОПГ. Был причастен к убийству киллера курганской ОПГ Александра Солоника, а также Отари Квантришвили. Был задержан в феврале 2001 года в Испании. В январе 2013 года приговорен к 23 годам лишения свободы Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак / купить фото Олег Пылев (на фото) был задержан в 2002 году в Одессе, Андрей Пылев — в 2003 году в Испании. Олег Пылев был приговорен к 24 годам лишения свободы, Андрей — к 21 году Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото 23 октября 2014 года Мособлсуд приговорил одного из лидеров ореховского преступного сообщества Дмитрия Белкова (Белок), который обвинялся в организации многочисленных убийств и покушений, к пожизненному заключению. Его подельник Олег Пронин (Аль Капоне, на фото), которому инкриминировалось убийство следователя Одинцовской военной прокуратуры Юрия Керезя (в 1998 году он первым начал расследование преступлений ОПГ), с учетом ранее внесенного семилетнего срока получил 24 года колонии Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев В августе 2015 года были арестованы ореховские «авторитеты» Сергей Фролов (Болтон, на фото) и Игорь Сосновский (Чипит), находившиеся 17 лет в розыске. Болтону и его подельникам инкриминировалось совершение 16 убийств, покушения на убийство пятерых человек и приготовление к убийству еще одного, а также бандитизм, участие в ОПС и незаконный оборот оружия. В декабре 2017-го Сосновский был приговорен к 18 годам 8 месяцам заключения. 29 мая 2023 года Мособлсуд назначил Фролову пожизненный срок, другие участники группировки получили от 10 до 19 лет колонии Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Следующая фотография 1 / 18 Ореховская ОПГ сформировалась на юге Москвы в районе Шипиловской улицы в конце 1980-х годов. В нее в основном вошли молодые люди 18–25 лет, имеющие общие спортивные интересы.

На фото: члены ОПГ Виктор Комахин (второй слева; застрелен в 1995 году) и Игорь Чернаков (третий слева; был убит в 1994 году на следующий день после убийства лидера ОПГ Сильвестра) Фото: Автор неизвестен В 90-е годы серьезную прибыль приносила игра в наперстки. Ореховские бригады крышевали наперсточников у магазинов «Польская мода», «Лейпциг», «Электроника», «Белград» у метро «Домодедовская» и «Юго-Западная» Фото: «Прайм Крайм» Лидером группировки стал Сергей Тимофеев, получивший кличку Сильвестр за внешнее сходство с актером Сильвестром Сталлоне. Был убит 13 сентября 1994 года — его Mercedes 600 был взорван на 3-й Тверской-Ямской улице. Убийство Сильвестра стало ударом для ОПГ, а раздел его наследства стоил жизни большинству лидеров «ореховских». Убийцы до сих пор не найдены, а в числе возможных организаторов называли даже Бориса Березовского: именно с Сильвестром связывали покушение на бизнесмена летом 1994 года Фото: Автор неизвестен Также ореховская ОПГ вымогала деньги у водителей, занимавшихся частным извозом у метро «Каширская». В 1989 году под контроль группировки перешли автозаправки Советского и Красногвардейского районов Москвы.

На фото (слева направо): Андрей Пылев (Карлик; в тюрьме), Сергей Ананьевский (Культик, убит в 1996 году), Григорий Гусятинский (Гриша Северный; убит в 1995 году) и Сергей Буторин (Ося; получил пожизненное заключение) Фото: Автор неизвестен По одной из версий, убийство Сильвестра могло быть местью за расстрел лидера бауманской ОПГ Валерия Длугача по кличке Глобус (на фото справа). Длугач был убит в 1993 году Александром Солоником — киллером курганской ОПГ, которая в тот момент сотрудничала с ореховской Фото: Автор неизвестен Пока Сильвестр был жив, его власть объединяла несколько бригад, руководители которых дружили: пятиборец Игорь Абрамов (Диспетчер; убит в 1993 году), чемпион СССР 1981 года по боксу Олег Калистратов (Калистрат; убит в 1993 году), хоккеист Игорь Чернаков (Двоечник; на фото справа; убит в 1995 году), боксер Дмитрий Шарапов (Димон; убит в 1993 году), культурист Леонид Клещенко (Узбек-старший; на фото слева; убит в 1993 году) Фото: Из личного архива Леонида Клещенко В 1993–1994 годах в ореховскую ОПГ влилась медведковская группировка.

На фото: один из лидеров «ореховских» Сергей Буторин (слева) с медведковским коллегой Андреем Пылевым (Карлик; сейчас отбывает тюремный срок) Фото: Из личного архива Андрея Пылева Одним из самых громких дел ореховской ОПГ было убийство связанного с криминальными кругами предпринимателя Отари Квантришвили. Он был убит 5 апреля 1994 года при выходе из Краснопресненских бань одним из «ореховских» — Алексеем Шерстобитовым (Леша Солдат; в 2008 году приговорен к 23 годам заключения) Фото: Автор неизвестен Наследники Сильвестра боролись за власть не один год. 4 марта 1996 года недалеко от посольства США на Новинском бульваре был убит ближайший помощник Сильвестра и его наследник в ОПГ Сергей Ананьевский (Культик; на фото в середине). Свое прозвище он получил, поскольку занимался культуризмом и был чемпионом СССР 1991 года по пауэрлифтингу. Как выяснилось позже, убийцей был член курганской ОПГ Павел Зеленин Фото: Автор неизвестен После смерти Сергея Ананьевского руководителем ОПГ стал Сергей Володин (Дракон; на фото слева).

На фото: похороны Сергея Ананьевского на Хованском кладбище Фото: Из личного архива Сергея Володина Вскоре после убийства Сергея Ананьевского был расстрелян и Сергей Володин (справа). Новым лидером ОПГ стал Сергей Буторин (Ося) Фото: Автор неизвестен Став лидером ОПГ, Сергей Буторин вступил в союз с «медведковскими» — братьями Андреем и Олегом Пылевыми (Малой и Саныч) и сотрудничал с курганской ОПГ, что не помешало ему стать заказчиком главного киллера «курганских» Александра Солоника. В 1996 году Буторин инсценировал собственные похороны и на время ушел в тень, а в начале 2000-х бежал в Испанию, но был арестован в 2001 году и приговорен к пожизненному заключению, которое сейчас и отбывает Фото: Предоставлено Телеканалом НТВ Александр Солоник (Валерьяныч) — киллер курганской ОПГ, причастный к убийству приемного сына «вора в законе» Япончика и лидера бауманской ОПГ Владислава Ваннера по кличке Бобон. Совершил три побега из-под стражи. Был убит в Греции в 1997 году членом ореховской ОПГ Александром Пустоваловым (Саша Солдат; в 2005 году приговорен к 22 годам тюрьмы) по приказу Сергея Буторина Фото: Wikipedia Сергей Буторин (на фото) и его подельники стоят за множеством громких убийств: лидеров кунцевской группировки Александра Скворцова и Олега Кулигина, сокольнической группировки Владимира Кутепова (Кутепа) и других Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото Марат Полянский — киллер, участник ореховской и медведковской ОПГ. Был причастен к убийству киллера курганской ОПГ Александра Солоника, а также Отари Квантришвили. Был задержан в феврале 2001 года в Испании. В январе 2013 года приговорен к 23 годам лишения свободы Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак / купить фото Олег Пылев (на фото) был задержан в 2002 году в Одессе, Андрей Пылев — в 2003 году в Испании. Олег Пылев был приговорен к 24 годам лишения свободы, Андрей — к 21 году Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото 23 октября 2014 года Мособлсуд приговорил одного из лидеров ореховского преступного сообщества Дмитрия Белкова (Белок), который обвинялся в организации многочисленных убийств и покушений, к пожизненному заключению. Его подельник Олег Пронин (Аль Капоне, на фото), которому инкриминировалось убийство следователя Одинцовской военной прокуратуры Юрия Керезя (в 1998 году он первым начал расследование преступлений ОПГ), с учетом ранее внесенного семилетнего срока получил 24 года колонии Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев В августе 2015 года были арестованы ореховские «авторитеты» Сергей Фролов (Болтон, на фото) и Игорь Сосновский (Чипит), находившиеся 17 лет в розыске. Болтону и его подельникам инкриминировалось совершение 16 убийств, покушения на убийство пятерых человек и приготовление к убийству еще одного, а также бандитизм, участие в ОПС и незаконный оборот оружия. В декабре 2017-го Сосновский был приговорен к 18 годам 8 месяцам заключения. 29 мая 2023 года Мособлсуд назначил Фролову пожизненный срок, другие участники группировки получили от 10 до 19 лет колонии Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Смотреть Однако спустя многие годы следствие установило, что заказал Сильвестра его ближайший соратник Сергей Буторин (Ося). Смерть лидера привела к расколу в рядах «орехов», многие из которых (Культик, Дракон, Витоха) вскоре были убиты в ходе разборок. Сергей Буторин (Ося) и Дмитрий Белкин (Белок) приговорены к пожизненным срокам в 2010-е. 🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 24.02.1995 и от 31.03.2010 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 2011 году лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин (Ося) по делу об организации трех десятков убийств, включая убийство своего шефа Сергея Тимофеева (Сильвестра), получил пожизненный срок Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото Слева — еще один лидер ореховской ОПГ Дмитрий Белкин (Белок). В 2014 году суд присяжных также осудил его на пожизненный срок за организацию 22 убийств и двух покушений Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев / купить фото Следующая фотография 1 / 2 В 2011 году лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин (Ося) по делу об организации трех десятков убийств, включая убийство своего шефа Сергея Тимофеева (Сильвестра), получил пожизненный срок Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото Слева — еще один лидер ореховской ОПГ Дмитрий Белкин (Белок). В 2014 году суд присяжных также осудил его на пожизненный срок за организацию 22 убийств и двух покушений Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев / купить фото

Журналист Владислав Листьев «Что такое популярность? Вот убьют — через пару лет никто не вспомнит»

Реплика Владислава Листьева из воспоминаний Константина Эрнста 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома в центре Москвы был застрелен журналист, телеведущий, первый генеральный директор телеканала ОРТ Владислав Листьев. Около 21:00 он вернулся со съемок и зашел в подъезд дома №30 по Новокузнецкой улице. На лестничной клетке между этажами его поджидал киллер, выстреливший дважды из браунинга с глушителем. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Владислав Листьев на носилках, слева — журналист Александр Политковский Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов Акция во дворе дома Листьева Фото: Михаил Михальчук Фото: Михаил Михальчук Стихийный мемориал у двери в подъезд Фото: Михаил Михальчук Жилой дом в 2026 году Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева Следующая фотография 1 / 6 Владислав Листьев на носилках, слева — журналист Александр Политковский Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов Акция во дворе дома Листьева Фото: Михаил Михальчук Фото: Михаил Михальчук Стихийный мемориал у двери в подъезд Фото: Михаил Михальчук Жилой дом в 2026 году Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева Первая пуля попала журналисту в правое предплечье, вторая — в голову. Листьев умер до приезда скорой. Ценности и крупная сумма денег, бывшие при нем, остались нетронутыми. Новость о происшествии моментально распространилась в журналистской среде, у подъезда образовался стихийный митинг из 600 человек. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ К моменту гибели 38-летний Листьев был культовой фигурой российского телевидения: автор и ведущий «Взгляда», создатель «Поля чудес» и «Часа пик». За месяц до смерти он возглавил Общественное Российское Телевидение, а за несколько дней до убийства объявил о трехмесячном моратории на рекламу на ОРТ, намереваясь навести порядок в финансовых потоках компании. Это решение затронуло многомиллионные интересы рекламных структур и, по основной версии, стало мотивом преступления. Сам Листьев незадолго до гибели стал необычно осторожен: перед входом в подъезд осматривался, звонил жене. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 2 марта на следующий день после убийства Владислава Листьева федеральные каналы в течение всего дня транслировали заставку в память о погибшем журналисте. Прерывалась она только на выпуски новостей Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Слева направо: продюсер Александр Иншаков, телеведущий Леонид Якубович и музыкальный продюсер Стас Намин на отпевании Владислава Листьева Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Актер Леонид Ярмольник (второй слева) и вдова Владислава Листьева Альбина Назимова (в центре) в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Церемония прощания в Останкино Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Баннер с фотографией телеведущего Владислава Листьева на здании телецентра «Останкино» к 15-й годовщине со дня смерти Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото Следующая фотография 1 / 9 2 марта на следующий день после убийства Владислава Листьева федеральные каналы в течение всего дня транслировали заставку в память о погибшем журналисте. Прерывалась она только на выпуски новостей Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Слева направо: продюсер Александр Иншаков, телеведущий Леонид Якубович и музыкальный продюсер Стас Намин на отпевании Владислава Листьева Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Актер Леонид Ярмольник (второй слева) и вдова Владислава Листьева Альбина Назимова (в центре) в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Церемония прощания в Останкино Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Баннер с фотографией телеведущего Владислава Листьева на здании телецентра «Останкино» к 15-й годовщине со дня смерти Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото Убийство потрясло страну — 2 марта все центральные телеканалы прекратили вещание, на экранах был лишь его портрет с траурной рамкой. Президент Борис Ельцин посетил церемонию прощания в «Останкино», выразил соболезнования близким и пообещал найти убийц. Однако, несмотря на десятки отработанных версий, от конфликта с «рекламным королем» Сергеем Лисовским до заказа со стороны олигарха Бориса Березовского, виновные найдены не были. Расследование было остановлено в 2009-м. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятный знак в историко-познавательном комплексе «Галерея звезд» у Останкинской башни

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Памятный знак в историко-познавательном комплексе «Галерея звезд» у Останкинской башни

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Убийство Владислава Листьева остается одним из самых громких нераскрытых преступлений в новейшей истории России. В 2020 году к годовщине убийства сразу трое журналистов (Алексей Пивоваров, объявленный иноагентом, Ксения Собчак и Родион Чепель) выпустили документальные фильмы о нем и призвали СКР возобновить расследование: «Если мы не пришли к одним и тем же выводам, то поняли, что у нас одни и те же вопросы. Мы требуем, чтобы господин Бастрыкин и господин Краснов придали этому делу особый статус. И считаем, что возможно найти убийцу и раскрыть это дело». 🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 03.03.1995, от 3.03.1995 и от 07.03.1995 Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Будущий журналист родился в семье рабочих в Москве. Когда Владиславу Листьеву было 15 лет, его отец покончил с собой из-за проблем на работе Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Начало не предвещало телевизионной карьеры: окончив спортивную школу-интернат и став кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике (Листьев занимался многими видами спорта), он работал инструктором по физкультуре общества «Спартак» Фото: Николай Малышев / ТАСС В 1982 году Владислав Листьев окончил журфак по специальности «литературный сотрудник телевидения», в том же году начал работать редактором на «Иновещании» Фото: Владимир Яцина / ТАСС В 1987 году Александр Яковлев предложил Молодежной редакции Центрального Телевидения (ее тогда возглавлял Эдуард Сагалаев) создать новую публицистическую и развлекательную программу. 2 октября 1987 года она вышла в эфир. «Взгляд» Листьева, Любимова, Захарова, Политковского, Мукусева и Ломакина стал символом нового телевидения Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис / купить фото С 1991 года Владислав Листьев был не только ведущим, но и генеральным продюсером независимой телекомпании ВИД, а в 1993 году он стал ее президентом Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В январе 1995 года Владислав Листьев стал генеральным директором новой телекомпании ОРТ. Одним из первых громких заявлений на посту стал мораторий на рекламу в эфире

На фото: Владислав Листьев (третий слева) и Леонид Якубович (второй справа) на съемках юбилейной, сотой телепередачи «Поле чудес» в цирке на Цветном бульваре (1992) Фото: Николай Малышев / ТАСС Владислав Листьев увлекался спортом. В 1994 году он участвовал в «Гонках на выживание» в Крылатском, на которых занял второе место, уступив спортивному комментатору Георгию Суркову (на фото справа) Фото: Игорь Уткин / ТАСС Владислав Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице. Вечером он последний раз провел в прямом эфире свою передачу «Час пик». Около 19:30 журналист позвонил жене и сообщил, что скоро придет. В 21:10 соседи обнаружили тяжело раненного в голову и предплечье Владислава Листьева на лестничной площадке. Журналист скончался до приезда врачей. Борис Ельцин публично пообещал, что преступление обязательно будет раскрыто, а убийцы понесут наказание. Но этого не случилось Фото: Станислав Панов / ТАСС 1 марта 2010 года на фасаде останкинского телецентра повесили большой портрет Владислава Листьева. Константин Эрнст так объяснял, зачем канал повесил портрет: «За несколько дней до 1 марта в разговоре Влад сказал: "Что такое популярность? Вот убьют — через пару лет никто и не вспомнит". Прошло 15 лет. Мы помним. И нам хотелось, чтобы люди, работающие там, где работал Влад, и те, кто просто проходит или проезжает мимо телецентра "Останкино", встретились с ним глазами и еще раз вспомнили» Фото: Антон Белицкий / ТАСС В 2013 году на сайте журнала «Сноб» было опубликовано интервью Константина Эрнста, в котором он признавался, что знает «кто убил Влада». «У меня нет доказательств этого. Людей, которые исполняли — я не знаю. Я знаю, кто сделал… Я сильно не люблю Бориса Абрамовича Березовского, но он к смерти Влада Листьева не имеет никакого отношения. Я точно знаю, что хотел осуществить Влад. Если вы считаете, что главной его идеей было поменять продавца рекламы — то это не так. Он хотел сделать другой канал. И я знал какой. И в целом, мне кажется, я сделал именно тот, который он хотел»,— рассказал Эрнст

На фото: очередь из желающих проститься с Владиславом Листьевым, 3 марта 1995 года Фото: Александр Неменов / ТАСС В 2020-м журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров (признан в России иностранным агентом) и Родион Чепель выпустили документальные фильмы к 25-й годовщине смерти Владислава Листьева и призвали СКР возобновить расследование уголовного дела, которое, по их данным, приостановили в апреле 2009 года. В апреле 2024 года экс-генпрокурор России Юрий Скуратов (на фото) заявил в интервью ТАСС, что шансы раскрыть это преступление остаются, несмотря на «затяжки и фактическую остановку следствия» из-за связей возможного заказчика Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Следующая фотография 1 / 11 Будущий журналист родился в семье рабочих в Москве. Когда Владиславу Листьеву было 15 лет, его отец покончил с собой из-за проблем на работе Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Начало не предвещало телевизионной карьеры: окончив спортивную школу-интернат и став кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике (Листьев занимался многими видами спорта), он работал инструктором по физкультуре общества «Спартак» Фото: Николай Малышев / ТАСС В 1982 году Владислав Листьев окончил журфак по специальности «литературный сотрудник телевидения», в том же году начал работать редактором на «Иновещании» Фото: Владимир Яцина / ТАСС В 1987 году Александр Яковлев предложил Молодежной редакции Центрального Телевидения (ее тогда возглавлял Эдуард Сагалаев) создать новую публицистическую и развлекательную программу. 2 октября 1987 года она вышла в эфир. «Взгляд» Листьева, Любимова, Захарова, Политковского, Мукусева и Ломакина стал символом нового телевидения Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис / купить фото С 1991 года Владислав Листьев был не только ведущим, но и генеральным продюсером независимой телекомпании ВИД, а в 1993 году он стал ее президентом Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В январе 1995 года Владислав Листьев стал генеральным директором новой телекомпании ОРТ. Одним из первых громких заявлений на посту стал мораторий на рекламу в эфире

На фото: Владислав Листьев (третий слева) и Леонид Якубович (второй справа) на съемках юбилейной, сотой телепередачи «Поле чудес» в цирке на Цветном бульваре (1992) Фото: Николай Малышев / ТАСС Владислав Листьев увлекался спортом. В 1994 году он участвовал в «Гонках на выживание» в Крылатском, на которых занял второе место, уступив спортивному комментатору Георгию Суркову (на фото справа) Фото: Игорь Уткин / ТАСС Владислав Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице. Вечером он последний раз провел в прямом эфире свою передачу «Час пик». Около 19:30 журналист позвонил жене и сообщил, что скоро придет. В 21:10 соседи обнаружили тяжело раненного в голову и предплечье Владислава Листьева на лестничной площадке. Журналист скончался до приезда врачей. Борис Ельцин публично пообещал, что преступление обязательно будет раскрыто, а убийцы понесут наказание. Но этого не случилось Фото: Станислав Панов / ТАСС 1 марта 2010 года на фасаде останкинского телецентра повесили большой портрет Владислава Листьева. Константин Эрнст так объяснял, зачем канал повесил портрет: «За несколько дней до 1 марта в разговоре Влад сказал: "Что такое популярность? Вот убьют — через пару лет никто и не вспомнит". Прошло 15 лет. Мы помним. И нам хотелось, чтобы люди, работающие там, где работал Влад, и те, кто просто проходит или проезжает мимо телецентра "Останкино", встретились с ним глазами и еще раз вспомнили» Фото: Антон Белицкий / ТАСС В 2013 году на сайте журнала «Сноб» было опубликовано интервью Константина Эрнста, в котором он признавался, что знает «кто убил Влада». «У меня нет доказательств этого. Людей, которые исполняли — я не знаю. Я знаю, кто сделал… Я сильно не люблю Бориса Абрамовича Березовского, но он к смерти Влада Листьева не имеет никакого отношения. Я точно знаю, что хотел осуществить Влад. Если вы считаете, что главной его идеей было поменять продавца рекламы — то это не так. Он хотел сделать другой канал. И я знал какой. И в целом, мне кажется, я сделал именно тот, который он хотел»,— рассказал Эрнст

На фото: очередь из желающих проститься с Владиславом Листьевым, 3 марта 1995 года Фото: Александр Неменов / ТАСС В 2020-м журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров (признан в России иностранным агентом) и Родион Чепель выпустили документальные фильмы к 25-й годовщине смерти Владислава Листьева и призвали СКР возобновить расследование уголовного дела, которое, по их данным, приостановили в апреле 2009 года. В апреле 2024 года экс-генпрокурор России Юрий Скуратов (на фото) заявил в интервью ТАСС, что шансы раскрыть это преступление остаются, несмотря на «затяжки и фактическую остановку следствия» из-за связей возможного заказчика Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Смотреть

«Авторитет» Сергей Мамсуров «Но я скажу сейчас всерьез: Мне скоро нужно на допрос. Все будет класс, ребята, — Мне нужно адвоката». Весной 1995 года в доме 19 на Петровке произошли события, непривычные даже для Москвы 1990-х. Основатель фирмы по продаже компьютеров «Осмос», лидер ОПГ и попросту «беспредельщик» Сергей Мамсуров (Мансуров), он же Мансур, находясь в наркотическом угаре, взял заложников и целый день вел перестрелку с сотрудниками РУОП, закончившуюся его гибелью. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Жилой дом по адресу: улица Петровка, 19, где был убит преступный «авторитет» Сергей Мансуров Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Следующая фотография 1 / 3 Жилой дом по адресу: улица Петровка, 19, где был убит преступный «авторитет» Сергей Мансуров Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Незадолго до инцидента Мамсуров, известный своим взрывным характером и пристрастием к запрещенным веществам, устроил беспорядочную стрельбу у ночного клуба «Какаду», за что был задержан милицией. Откупившись от правоохранителей, Мамсуров переехал в квартиру любовницы. Там он взял в заложники своего подопечного по кличке Бройлер и несколько дней его жестоко пытал. На восьмой день пленения Бройлер сумел сбежать через окно и сразу же был замечен милицейским патрулем. Вскоре усиленный отряд РУОП начал осаду квартиры, в ходе которой обезумевший Мамсуров несколько часов отчаянно отстреливался: ранил в руку милиционера, убил свою любовницу, и в итоге сам был застрелен выстрелом в голову. В 1998 году участников «банды Мансура» приговорили к 10 и 15 годам за участие в убийстве делового партнера Сергея Мамсурова и «главного сутенера Москвы» Леонида Завадского (Бати), возлюбленной Завадского, а также за жестокое убийство архитектора Алексея Галанина. Труп последнего Мамсуров собственноручно расчленил, а останки пытался сжечь в недостроенном камине в той же квартире на Петровке, 19. Этот жуткий эпизод спустя десять лет использовал режиссер Алексей Балабанов в черной комедии «Жмурки». 🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 08.04.1995 и от 09.04.1998

Банкир Олег Кантор «Этот год — твой последний»

Предсказание гадалки незадолго до убийства Олега Кантора «Чтоб ментам не досталась»

Реплика брата Олега Кантора Юрия, снявшего цепочку с тела покойного В ночь на 20 июля 1995 года на территории правительственного пансионата «Снегири» в Подмосковье был зверски убит президент банка «Югорский» и вице-президент Союза нефтепромышленников Олег Кантор. Убийцам не помешала ни милицейская охрана, ни наличие у Кантора телохранителя. Киллеры сначала застрелили охранника, а когда проснувшийся от выстрелов Кантор открыл дверь, ворвались в дом. Банкиру перерезали горло, нанесли два десятка ножевых ранений и оставили в груди коллекционный испанский клинок. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сотрудник милиции у ворот на въезде в «Снегири» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Сотрудники милиции во время дежурства у ворот на въезде в коттеджный поселок «Снегири», где был убит президент банка «Югорский» Олег Кантор Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Сотрудник милиции у ворот на въезде в «Снегири» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Сотрудники милиции во время дежурства у ворот на въезде в коттеджный поселок «Снегири», где был убит президент банка «Югорский» Олег Кантор Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото К моменту гибели 40-летний Кантор считался одним из самых талантливых финансистов России. Его «Югорский» в 1993 году числился 17-м в списке крупнейших банков России, финансировал российских нефтяников и вел переговоры с американскими инвесторами о многомиллиардных кредитах. Однако к концу 1994-го «Югорский» стали покидать учредители (ЛУКОЙЛ, «Мегионнефтегаз» и др.) и топ-менеджеры. Вслед за ними ушли и американские инвесторы. Банк столкнулся с невозвратом кредитов и был вынужден «крутить» деньги оставшихся клиентов. Руководство «Югорского» попыталось привлечь средства Красноярского алюминиевого завода, борьбу за который также вели влиятельные ОПГ и крупные финансисты. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент банка «Югорский» Олег Кантор в 1994 году Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов / купить фото Заместитель управляющего банком «Югорский» Андрей Молотков дает интервью“Ъ” в офисе, 1995 год Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Президент банка «Югорский» Олег Кантор в 1994 году Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов / купить фото Заместитель управляющего банком «Югорский» Андрей Молотков дает интервью“Ъ” в офисе, 1995 год Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов / купить фото Уже через неделю после убийства Олега Кантора следствие связало инцидент с расстрелом тремя месяцами ранее вице-президента «Югорского» Вадима Яфясова. Убийства обоих остались нераскрытыми, банк вскоре рухнул. За наследство Кантора долгие годы в суде спорили вдова бизнесмена и брат Юрий. Реагируя на убийство Кантора, председатель общественной организации «Круглый стол бизнеса России» Иван Кивелиди призывал своих коллег банкиров подписать договор и прекратить решать деловые вопросы криминальным путем с задействованием «бандитских крыш». Спустя две недели будет убит сам Кивелиди. Причем способом, до того ни разу не применявшимся на территории России. 🗞 Подробнее читайте в архиве “Ъ” от 21.07.1995 и от 01.08.1995