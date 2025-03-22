Итоги недели: разговор Путина и Трампа, ключевая ставка и новый глава МОК

Цифры недели

На уровне 21% годовых сохранил ключевую ставку ЦБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Более 1 трлн руб. составил убыток «Газпрома» в 2024 году.

Число активных пользователей Telegram превысило 1 млрд человек в месяц. Площадка стала вторым по популярность мессенджером в мире после китайского WeChat.

91,5 квинтиллиона руб. достигла задолженность российского подразделения Google перед отечественными телеканалами.

29 трлн руб. составил государственный долг России по итогам 2024 года.

28 595 санкций ввел Запад против России.

Почти в 30 раз вырос экспорт картофеля из Грузии в Россию за год.

4,5 года заключения добавил городской суд Тбилиси к тюремному сроку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

7326,3 руб. в среднем составляет цена минимальной продуктовой корзины на человека в России.

443 млрд руб. в год теряют российские компании из-за перекуров сотрудников.

За 135 млн руб. было продано на аукционе ранее утерянное полотно художника Виктора Васнецова «Богомольцы».

31 гол забил футболист Артем Дзюба, играя за сборную России, и стал лучшим бомбардиром за ее историю.

По букве закона

Впервые в России суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала военного конфликта на Украине.

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения журналиста Александра Невзорова (объявлен иностранным агентом) и Лидию Невзорову.

Стендап-комика Артемия Останина задержали за оскорбление ветеранов СВО.

19 марта был задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который считается ключевым соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Великобритания исключила из санкционных списков бывшего совладельца газодобывающей компании «Нортгаз» Фархада Ахмедова.

18 марта немецкий Бундестаг принял поправки в конституцию о снятии ограничений на оборонные расходы.

Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства двух стран в военной и военно-технической областях до 2030 года.

Отставки и назначения

Бывший гендиректор ИД «Коммерсантъ» Владимир Желонкин назначен заместителем министра просвещения.

Ирина Гехт назначена врио губернатора Ненецкого автономного округа.

Экс-замминистра Минцифры Алена Руденко назначена статс-секретарем — заместителем гендиректора «Роскосмоса».

Новым главой МОК избрана двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.

Цитаты недели

«Верните меня в строй» (находящийся под следствием генерал-майор Иван Попов в открытом письме президенту Владимиру Путину).

«Не слушайте. У него работа такая» (президент Владимир Путин о работе своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова).

«И если для калужского депутата сегодня главное — это длина юбок, то для меня главное — размер извилин у него в голове» (глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина отреагировала на призыв депутата Тарусы Евгения Руденко к женщинам носить мини-юбки).

Инициативы недели

Владимир Путин во время телефонных переговоров с Дональдом Трампом поддержал инициативу США о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре с Украиной на 30 дней.

США готовы взять под управление АЭС Украины, если это будет способствовать урегулированию конфликта.

Дональд Трамп установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки с Ираном.

Администрация Трампа отказалась от финансирования семи федеральных агентств, включая агентство по глобальным медиа (USAGM).

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов предложил ввести в России 20% акциз на чипсы и запретить их продажу несовершеннолетним.

Сделки недели

Сорвалась сделка по покупке компанией «Балтика» двух региональных производителей пива — «Букет Чувашии» и «Булгарпиво». Общая сумма сделки оценивалась в 2,7 млрд руб.