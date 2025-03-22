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Итоги недели: разговор Путина и Трампа, ключевая ставка и новый глава МОК

Чем запомнилась неделя 17–21 марта: цитаты, цифры и факты

Цифры недели

На уровне 21% годовых сохранил ключевую ставку ЦБ РФ.

Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019 году

Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Более 1 трлн руб. составил убыток «Газпрома» в 2024 году.

Число активных пользователей Telegram превысило 1 млрд человек в месяц. Площадка стала вторым по популярность мессенджером в мире после китайского WeChat.

91,5 квинтиллиона руб. достигла задолженность российского подразделения Google перед отечественными телеканалами.

29 трлн руб. составил государственный долг России по итогам 2024 года.

28 595 санкций ввел Запад против России.

Почти в 30 раз вырос экспорт картофеля из Грузии в Россию за год.

4,5 года заключения добавил городской суд Тбилиси к тюремному сроку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

7326,3 руб. в среднем составляет цена минимальной продуктовой корзины на человека в России.

443 млрд руб. в год теряют российские компании из-за перекуров сотрудников.

За 135 млн руб. было продано на аукционе ранее утерянное полотно художника Виктора Васнецова «Богомольцы».

31 гол забил футболист Артем Дзюба, играя за сборную России, и стал лучшим бомбардиром за ее историю.

По букве закона

Впервые в России суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала военного конфликта на Украине.

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения журналиста Александра Невзорова (объявлен иностранным агентом) и Лидию Невзорову.

Стендап-комика Артемия Останина задержали за оскорбление ветеранов СВО.

19 марта был задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который считается ключевым соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Великобритания исключила из санкционных списков бывшего совладельца газодобывающей компании «Нортгаз» Фархада Ахмедова.

18 марта немецкий Бундестаг принял поправки в конституцию о снятии ограничений на оборонные расходы.

Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства двух стран в военной и военно-технической областях до 2030 года.

Отставки и назначения

Бывший гендиректор ИД «Коммерсантъ» Владимир Желонкин назначен заместителем министра просвещения.

Ирина Гехт назначена врио губернатора Ненецкого автономного округа.

Экс-замминистра Минцифры Алена Руденко назначена статс-секретарем — заместителем гендиректора «Роскосмоса».

Новым главой МОК избрана двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.

Цитаты недели

«Верните меня в строй» (находящийся под следствием генерал-майор Иван Попов в открытом письме президенту Владимиру Путину).

«Не слушайте. У него работа такая» (президент Владимир Путин о работе своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова).

«И если для калужского депутата сегодня главное — это длина юбок, то для меня главное — размер извилин у него в голове» (глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина отреагировала на призыв депутата Тарусы Евгения Руденко к женщинам носить мини-юбки).

Инициативы недели

Владимир Путин во время телефонных переговоров с Дональдом Трампом поддержал инициативу США о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре с Украиной на 30 дней.

США готовы взять под управление АЭС Украины, если это будет способствовать урегулированию конфликта.

Дональд Трамп установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки с Ираном.

Администрация Трампа отказалась от финансирования семи федеральных агентств, включая агентство по глобальным медиа (USAGM).

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов предложил ввести в России 20% акциз на чипсы и запретить их продажу несовершеннолетним.

Сделки недели

Сорвалась сделка по покупке компанией «Балтика» двух региональных производителей пива — «Букет Чувашии» и «Булгарпиво». Общая сумма сделки оценивалась в 2,7 млрд руб.

Фотогалерея

Лучшие фото недели

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Президент России Владимир Путин (справа) на церемонии подписания документов с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле

Президент России Владимир Путин (справа) на церемонии подписания документов с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев (слева) и секретарь Совбеза Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры

Зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев (слева) и секретарь Совбеза Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генпрокурор России Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии ведомства

Генпрокурор России Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии ведомства

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: зампреда правительства Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов и зампреда правительства Татьяна Голикова на заседании правительства РФ

Слева направо: зампреда правительства Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов и зампреда правительства Татьяна Голикова на заседании правительства РФ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в центре) на отпевании схиархимандрита Илии в мужском монастыре Оптина пустынь

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в центре) на отпевании схиархимандрита Илии в мужском монастыре Оптина пустынь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гендиректор и генеральный продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников (в центре) на прощании со схиархимандритом Илиёй в мужском монастыре Оптина пустынь

Гендиректор и генеральный продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников (в центре) на прощании со схиархимандритом Илиёй в мужском монастыре Оптина пустынь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Посетители фотовыставки Nature Photo Team в Галерее Классической Фотографии в Москве

Посетители фотовыставки Nature Photo Team в Галерее Классической Фотографии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Член Общественной палаты Максим Григорьев (справа) и депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут (слева) на пресс-конференции по поводу доклада «Преступления ВСУ и СБУ по отношению к российским военнослужащим»

Член Общественной палаты Максим Григорьев (справа) и депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут (слева) на пресс-конференции по поводу доклада «Преступления ВСУ и СБУ по отношению к российским военнослужащим»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Депутат Адексей Куринный (слева) и депутат Мария Прусакова на пленарном заседании Госдумы

Депутат Адексей Куринный (слева) и депутат Мария Прусакова на пленарном заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр просвещения Сергей Кравцов (слева) и депутат Госдумы Нина Останина на расширенном заседание комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Министр просвещения Сергей Кравцов (слева) и депутат Госдумы Нина Останина на расширенном заседание комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов (слева) и председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании

Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов (слева) и председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Актриса Юлия Пересильд на презентации своего музыкального альбома «Венера. Планета легкого поведения»

Актриса Юлия Пересильд на презентации своего музыкального альбома «Венера. Планета легкого поведения»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники ГИМС МЧС во время практического урока для школьников по безопасности на льду и спасению утопающих на Мещерском Озере в Нижнем Новгороде

Сотрудники ГИМС МЧС во время практического урока для школьников по безопасности на льду и спасению утопающих на Мещерском Озере в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Автомобиль подразделения «Ахмат», выполняющего боевые задачи в Курской области

Автомобиль подразделения «Ахмат», выполняющего боевые задачи в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуация жителей Суджи в Курской области, после освобождения города российской армией

Эвакуация жителей Суджи в Курской области, после освобождения города российской армией

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов (слева в первом ряду) на пленарном заседании

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов (слева в первом ряду) на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший гендир АО «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский (в центре), обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, перед заседанием в Замоскворецком районном суде

Бывший гендир АО «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский (в центре), обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, перед заседанием в Замоскворецком районном суде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в траурном зале на Троекуровском кладбище

Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в траурном зале на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Артем Дзюба (слева) и Гренады Джермейн Фрэнсис (справа) на товарищеском матче между сборными России и Гренады на стадионе «ВТБ Арена»

Артем Дзюба (слева) и Гренады Джермейн Фрэнсис (справа) на товарищеском матче между сборными России и Гренады на стадионе «ВТБ Арена»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Президент России Владимир Путин (справа) на церемонии подписания документов с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев (слева) и секретарь Совбеза Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генпрокурор России Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии ведомства

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: зампреда правительства Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов и зампреда правительства Татьяна Голикова на заседании правительства РФ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в центре) на отпевании схиархимандрита Илии в мужском монастыре Оптина пустынь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гендиректор и генеральный продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников (в центре) на прощании со схиархимандритом Илиёй в мужском монастыре Оптина пустынь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Посетители фотовыставки Nature Photo Team в Галерее Классической Фотографии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Член Общественной палаты Максим Григорьев (справа) и депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут (слева) на пресс-конференции по поводу доклада «Преступления ВСУ и СБУ по отношению к российским военнослужащим»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Депутат Адексей Куринный (слева) и депутат Мария Прусакова на пленарном заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр просвещения Сергей Кравцов (слева) и депутат Госдумы Нина Останина на расширенном заседание комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов (слева) и председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Актриса Юлия Пересильд на презентации своего музыкального альбома «Венера. Планета легкого поведения»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники ГИМС МЧС во время практического урока для школьников по безопасности на льду и спасению утопающих на Мещерском Озере в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Автомобиль подразделения «Ахмат», выполняющего боевые задачи в Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуация жителей Суджи в Курской области, после освобождения города российской армией

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов (слева в первом ряду) на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший гендир АО «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский (в центре), обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, перед заседанием в Замоскворецком районном суде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в траурном зале на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Артем Дзюба (слева) и Гренады Джермейн Фрэнсис (справа) на товарищеском матче между сборными России и Гренады на стадионе «ВТБ Арена»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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