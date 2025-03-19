Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя Фархада Ахмедова

Великобритания исключила из санкционных списков бывшего совладельца газодобывающей компании «Нортгаз» Фархада Ахмедова. Об этом говорится в сообщении управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Соединенного Королевства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Из документа следует, что активы господина Ахмедова больше не подлежат заморозке, а также с него снят запрет на оказание трастовых услуг.

Фархад Ахмедов попал под санкции Европейского союза (ЕС) 8 апреля 2022 года. В ЕС тогда утверждали, что предприниматель близок к Кремлю, а также что он работает в ведущих сферах российской экономики, обеспечивающих доходы правительства России. Под санкциями Великобритании он находился также с 2022 года.

В сентябре 2023 года Фархад Ахмедов был исключен из санкционного списка Евросоюза, а в 2024 году он выиграл суд у Совета ЕС, которому было предписано аннулировать все постановления об ограничениях против бизнесмена. Как сообщали источники издания OilPrice, господин Ахмедов продал акции «Нортгаза» в 2012 году и с 2017-го не держит в своем портфеле акции российских компаний. Сейчас господин Ахмедов занимает 82-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием $1,6 млрд.