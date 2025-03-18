Путин попросил не слушать Пескова

Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что сегодня, 18 марта, у него должен состояться телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом с 16:00 до 18:00 мск. Об этом ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не слушайте его (Дмитрия Пескова.— "Ъ"). У него работа такая»,— сказал Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Тему телефонного разговора господина Трампа и Владимира Путина на съезде затронул президент РСПП Александр Шохин. Он сказал, что опасается задерживать президента страны, потому что тому еще предстоит разговор с американским коллегой.

О том, что Владимир Путин и Дональд Трамп должны сегодня провести телефонный разговор, господин Песков заявил накануне. Президент США сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».