Axios: Трамп дал Ирану два месяца для заключения ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп в письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки, cообщил Axios со ссылкой на источники. По словам собеседников портала, американский президент пригрозил Тегерану «последствиями», если иранские власти откажутся от соглашения.

По данным Axios, прежде чем отправить письмо, Белый дом проинформировал о его содержании некоторых американских союзников, включая Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Источники Axios называют письмо «жестким».

Об отправке письма верховному лидеру Ирана Дональд Трамп сообщал 7 марта. Американский президент подчеркнул: Тегеран должен заключить сделку либо проблема решится «по-другому». Позднее Али Хаменеи заявил, что Тегеран не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их в собственных интересах. По его словам, настойчивость «агрессивных правительств» не направлена на решение проблем. Иранский МИД отказался вести переговоры «под давлением и в условиях устрашения».

В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), также известного как иранская ядерная сделка. Она была заключена между Ираном и шестью странами-посредниками (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) в 2015 году и предусматривала снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана.

По данным МАГАТЭ, за последний квартал Иран увеличил свои запасы урана, обогащенного до 60% — уровня, близкого к оружейному (90%). Теперь иранские запасы ядерного материала «примерно в 40 раз превышают лимит, который Иран обязался соблюдать в рамках СВПД», считают эксперты агентства. Bloomberg писало, что США попросили Россию выступить посредником в переговорах Тегерана и Вашингтона по этому вопросу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир с Ираном остался на бумаге».

Лусине Баласян