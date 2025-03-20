Здесь вам не Европа, «Русклимат» иной

Впервые в России суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала военного конфликта на Украине. Роспатент передал бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson российской компании «Русклимат». Юристы предупреждают, что в 2025 году заканчивается трехлетний срок правовой охраны товарных знаков, поэтому и другие известные иностранные вендоры, например, Starbucks, могут лишиться своих брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Роспатент 12 марта зарегистрировал товарный знак Ericsson за российским производителем кондиционеров ООО «Р-Климат» («Русклимат»), в классификации товара указаны одежда, обувь и головные уборы, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Годом ранее “Ъ” сообщал, что компания намерена снять правовую охрану товарного знака от шведского производителя Telefonaktiebolaget LM Ericsson — весной прошлого года «Русклимат» подал в суд (cм. “Ъ” от 4 апреля 2024 года), в октябре суд удовлетворил иск полностью.

В Ericsson “Ъ” заявили, что судебное разбирательство еще продолжается, но от дальнейших комментариев отказались.

Как сообщил “Ъ” партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель, происшедшее является прецедентным делом в России по снятию охраны товарного знака ушедшей компании. По его словам, судом по интеллектуальным правам было установлено, что с начала 2021 года по 2024 год под торговой маркой Ericsson в РФ не ввозилось устройств для нагрева, охлаждения и вентиляции, в связи с чем «у ООО "Р-Климат" или иного лица нет препятствий для подачи заявки в Роспатент для регистрации в данной товарной группе аналогичного товарного знака».

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» регистрирует товарный знак Ericsson в интересах иностранной компании-партнера из дружественной России страны, говорит директор по правовым и корпоративным вопросам ТПХ «Русклимат» Павел Симонов. «Мы пока не можем раскрыть детали сделки ввиду наличия соответствующего соглашения»,— говорит он. По словам господина Симонова, заявка на регистрацию товарного знака Ericsson для бытовой техники в данный момент находится на рассмотрении Роспатента. В Роспатенте не ответили на запрос.

«Русклимат» занимает лидирующие позиции на рынке климатической техники в России, компания уже давно производит и продает кондиционеры под собственными брендами, например, Ballu, RoyalClima и RoyalThermo, говорит директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина.

По ее мнению, в случае появления кондиционеров Ericsson продукция будет распространяться по существующим каналам «Русклимата», которые занимают 50% российского рынка климатического оборудования. «Все производство отечественных кондиционеров локализовано на китайских заводах, которые закрывают основные потребности мирового рынка»,— подчеркивает госпожа Сенина, добавляя, что кондиционеры являются сезонным товаром, поэтому появления оборудования Ericsson в РФ стоит ожидать в следующем сезоне.

По данным «Марвел-Дистрибуции», в 2024 году в России было продано 1,55 млн штук кондиционеров на 40 млрд руб., что больше аналогичного периода 2023 года на 45% в штучном выражении и на 55% в денежном. В сегменте обогревателей и конвекторов в 2024 году было продано более 4 млн устройств на 13 млрд руб., что соответственно на 5% и на 14% больше итогов 2023 года.

Как пояснила юрист, патентный поверенный юридической компании Semenov & Pevzner Александра Галкина, шведский производитель может возражать против регистрации своего товарного знака ООО «Р-Климат», ссылаясь на то, что регистрация товарного знака может вводить потребителя в заблуждение. «Если эксперт сочтет доводы убедительными, он может вынести уведомление, на которое ООО "Р-Климат" будет вправе ответить в течение шести месяцев»,— говорит она, добавляя, что 21 января 2025 года было отправлено обращение в Роспатент, однако информация, кто именно его отправил и какое его содержание, не раскрывается. Госпожа Галкина добавила, что прямо сейчас в суде по интеллектуальным правам на рассмотрении находится множество подобных дел о неиспользовании товарных знаков, например, против компании Starbucks.

Правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена, если правообладатель не использовал его непрерывно в течение трех лет, напоминает Сергей Учитель. В связи с этим, говорит он, текущий год «обещает быть очень насыщенным на подобного рода иски со стороны российских компаний». «Отечественные организации могут как сами использовать сильный и раскрученный иностранный бренд для своего бизнеса, так и заработать на данной ситуации, вынудив возвращающихся иностранцев выкупать права на собственный бренд в России»,— говорит он.

Тимофей Корнев