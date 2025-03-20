Вашингтон и Киев разошлись в предмете сделки

США готовы взять под свой контроль украинские атомные электростанции, чтобы обеспечить их защиту и сделать энергоснабжение Украины более эффективным. Об этом объявили в Вашингтоне по итогам телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Президент Украины поспешил заявить, что предлагал своему собеседнику обсудить лишь Запорожскую АЭС. Ею, однако, с 2022 года владеет Россия, не собирающаяся передавать станцию под чей-либо еще контроль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр энергетики США Крис Райт подтвердил слова своего президента, дав понять, что Америка может «без проблем» забрать себе украинские АЭС

Фото: AP Министр энергетики США Крис Райт подтвердил слова своего президента, дав понять, что Америка может «без проблем» забрать себе украинские АЭС

Фото: AP

Между США и Украиной снова возникло недоразумение — на сей раз вокруг украинских атомных электростанций. На территории Украины их осталось три: Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. В среду вечером, вскоре после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в Вашингтоне заявили, что готовы взять эти объекты под свой контроль.

В совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолца, опубликованном на сайте Белого дома, по этому поводу говорится буквально следующее: «Президент Трамп также обсудил (с Владимиром Зеленским.— “Ъ”) вопросы электроснабжения и атомные электростанции Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в эксплуатации этих станций, используя свой опыт в области электроэнергетики и коммунального хозяйства. Владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры».

Глава Министерства энергетики США Крис Райт подтвердил журналистам, что его ведомство готово «без проблем» заняться этим вопросом.

В Киеве после этого, однако, поспешили объявить, что речи о передаче всех украинских АЭС в собственность США не идет. «Действительно, был (в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом.— “Ъ”) вопрос про атомную станцию, но не про сеть атомных станций, а исключительно про одну — Запорожскую АЭС»,— заявил Владимир Зеленский на онлайн-брифинге.

Между тем украинские власти потеряли доступ к Запорожской АЭС еще в марте 2022 года, и с тех пор как саму станцию, так и всю территорию вокруг нее контролирует Россия.

Расположенная близ города Энергодара на левом берегу Днепра ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый. Это крупнейшая АЭС Европы. С марта 2022 года она находится под контролем России. При этом ею еще некоторое время продолжал управлять украинский «Энергоатом», а на станции работали украинские специалисты. В сентябре 2022 года последние работавшие энергоблоки станции — пятый и шестой — вывели в режим холодного останова из-за регулярных обстрелов и обрывов ЛЭП. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России станция была передана в собственность РФ, с тех пор ею управляет новая дочерняя компания «Росэнергоатома» (входит в состав госкорпорации «Росатом»). С сентября 2022 года на станции находится мониторинговая группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). До недавнего времени эксперты агентства добирались до станции исключительно через территорию Украины, однако из-за проблем с обеспечением безопасности этого маршрута они недавно впервые поехали через Россию, что вызвало недовольство Киева. Власти РФ же настаивают, чтобы впредь наблюдатели добирались до ЗАЭС только таким путем.

В украинских СМИ недоразумение, возникшее между Вашингтоном и Киевом по поводу атомных электростанций, объясняют так: Владимир Зеленский якобы изначально действительно хотел привлечь внимание американцев к ЗАЭС, однако в администрации Трампа заинтересовались всей энергетической инфраструктурой Украины и теперь хотят получить ее под свой контроль.

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Что же касается Запорожской АЭС, то власти РФ неоднократно подчеркивали, что принадлежность этой станции России не может ни при каких условиях становиться предметом торга. В то же время независимый эксперт по атомной энергетике Валентин Гибалов в беседе с “Ъ” отметил, что для «Росатома» это сейчас убыточный объект, проблематичность которого будет только нарастать.

«С другой стороны в рамках возможного мирного урегулирования Украина бы наверняка хотела получать электроэнергию с ЗАЭС по низким ценам. И здесь возникает взаимный экономический интерес, который может быть предметом арбитража и договоренностей сторон с США,— допускает собеседник “Ъ”.— Например, путем создания специального юридического лица, через которое будут осуществляться продажи электроэнергии на Украину». Вместе с договоренностями по неприкосновенности ЗАЭС это позволило бы, по словам Валентина Гибалова, провести необходимые для перезапуска станции работы.

17 марта глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что напряженность вокруг Запорожской АЭС меньше не становится. «Пока там очень жесткое противостояние на линии соприкосновения российской армии и ВСУ. И удары по российской стороне, по нашим позициям происходят прямо в считаных сотнях метров от территории станции,— констатировал он (цитата по "РИА Новости").— Возникают риски и для энергоснабжения города, для подстанций, для коммунальных станций, организующих теплоснабжение и водоснабжение. Меньше напряженности на ЗАЭС и в городе Энергодар не становится».

Елена Черненко