Руспродсоюз: минимальная продуктовая корзина подорожала на 1,9%

Стоимость минимальной продуктовой корзины в России выросла на 1,9% с начала 2025 года, сообщили ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз». Цена минимальной продуктовой корзины на человека составляет в среднем 7326,3 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дороже всего продуктовая корзина обходится на Чукотке (16 690,8 руб.) и в Магаданской области (11 987,2 руб.). Дешевле всего корзина в Мордовии — 6062,6 руб. В Москве — 8759,1, в Санкт-Петербурге — 8563,2 руб. Ранее стоимость продуктовой корзины повышалась в августе 2024 года. Тогда цена выросла на 10,6%, до 6656,5 руб.

Объем продуктовой корзины рассчитывается по возрастным категориям: трудоспособное население, пенсионеры, дети. В набор входит 33 вида продуктов, том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.