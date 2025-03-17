В Госдуме ответили на заявления калужского депутата о мини-юбках

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) прокомментировала пост депутата гордумы Тарусы в Калужской области Евгения Руденко (ЛДПР). Он призвал жительниц города почаще ходить в мини-юбках для повышения рождаемости. Госпожа Останина назвала слова депутата «бредом сумасшедшего».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я бы рекомендовала депутатам города Таруса принимать закон об отзыве депутатов, чтобы был порядок у избирателей, понимание того, как можно отозвать депутата, который не понимает, что нужно сегодня людям»,— сказала она «РИА Новости».

Она добавила, что женщин сейчас «интересуют совсем другие вопросы». Например, женщину, принявшую решение о рождении ребенка, интересует, будет ли у нее возможность направить ребенка в ясли, будет ли ей оказана помощь в молочной кухне.

«Интересно, в городе Тарусе есть молочная кухня или детский сад? Поэтому я бы посоветовала всё-таки опуститься на почву, так сказать»,— сказала госпожа Останина. Она добавила, что сегодня «очень важно понимать, кого мы избираем во власти».

Евгений Руденко опубликовал пост вчера, 16 марта, в соцсети «ВКонтакте». Пост депутата вызвал критику в соцсетях — пользователи указывали на неприемлемость таких заявлений от представителя власти.

Полина Мотызлевская