Общественники просят ввести акциз на чипсы и запретить продажу детям

С инициативой ввести в России акциз в 20% от стоимости чипсов и запретить их продажу несовершеннолетним вышел глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, сообщают «Известия». Такие меры он объясняет тем, что потребление чипсов сильно вредит населению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Павлов также считает, что необходимо ввести ограничения по рекламе и продвижению данной продукции. Ограничения должны действовать аналогично запрету на рекламу алкоголя и никотинсодержащей продукции.

Глава Общественного совета Роспотребнадзора направил письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Олег Павлов подчеркнул, что в 2020 году Всемирная организация здравоохранения призывала снизить или ввести полный запрет на потребление продуктов, богатых трансжирами. В 2023 году ВОЗ назвала чипсы самым вредным пищевым продуктом.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал неэффективным возможный запрет продажи чипсов несовершеннолетним. В 2016 году депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Михеев внес в Госдуму законопроект о введении акциза около 12–13 рублей за 100 г чипсов. Правительство не поддержало законопроект.