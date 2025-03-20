Общественники просят ввести акциз на чипсы и запретить продажу детям
С инициативой ввести в России акциз в 20% от стоимости чипсов и запретить их продажу несовершеннолетним вышел глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, сообщают «Известия». Такие меры он объясняет тем, что потребление чипсов сильно вредит населению.
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Господин Павлов также считает, что необходимо ввести ограничения по рекламе и продвижению данной продукции. Ограничения должны действовать аналогично запрету на рекламу алкоголя и никотинсодержащей продукции.
Глава Общественного совета Роспотребнадзора направил письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Олег Павлов подчеркнул, что в 2020 году Всемирная организация здравоохранения призывала снизить или ввести полный запрет на потребление продуктов, богатых трансжирами. В 2023 году ВОЗ назвала чипсы самым вредным пищевым продуктом.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал неэффективным возможный запрет продажи чипсов несовершеннолетним. В 2016 году депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Михеев внес в Госдуму законопроект о введении акциза около 12–13 рублей за 100 г чипсов. Правительство не поддержало законопроект.