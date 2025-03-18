Ирину Гехт назначили врио главы Ненецкого автономного округа

Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-губернатору Челябинской области Ирине Гехт должность врио главы Ненецкого автономного округа. Она согласилась.

«На Север поедете?» — спросил госпожу Гехт Владимир Путин. Она ответила: «Поеду».

Президент предупредил ее, что там «другая работа» — почетная, но очень ответственная, потому что нужно работать с людьми «напрямую». Госпожа Гехт сказала, что готова к этому. «С учетом стратегии развития Арктики думаю, что это такой регион, который станет в том числе основой нашей стратегии развития Арктической зоны»,— сказала она.

Госпожа Гехт стала второй женщиной среди действующих губернаторов после Марии Костюк, назначенной в ноябре 2024 года врио главы Еврейской автономной области.

Ранее сегодня, 18 марта, глава НАО Юрий Бездудный объявил о том, что переходит на новое место работы, не уточнив, о какой именно должности идет речь. На пост врио главы округа он был назначен 2 апреля 2020 года, и его первый губернаторский срок истекал осенью 2025-го.

Ирина Гехт большую часть своей политической карьеры провела в Челябинской области, где занимала должность вице-губернатора, а также представляла исполнительную власть региона в Совете федерации. Последним местом ее работы была Запорожская область, правительство которой госпожа Гехт возглавляла с мая 2024 года. В январе 2025-го чиновница ушла в отставку: собеседники «Ъ» в регионе тогда говорили, что она не смогла сработаться с губернатором Евгением Балицким. После отставки СМИ сообщали, что госпожа Гехт может стать заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, и сама она днем 18 марта подтверждала «Ъ», что планировала трудоустроиться в полпредство.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ты увидишь, он же крайний».