ЦБ сохранил ставку

Совет директоров Банка России по итогам заседания 21 марта вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор объяснил это тем, что инфляционное давление хотя и снизилось, но остается высоким, а экономика продолжает демонстрировать признаки перегрева. При этом рост кредитования замедлился, а граждане стали больше сберегать — чего и добивался ЦБ. Регулятор вновь объявил, что для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, но при этом несколько смягчил сигнал относительно своих ближайших действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Прежде всего, ЦБ в сообщении о сохранении ставки зафиксировал снижение «длинных» темпов роста цен — в январе—феврале с поправкой на сезонность инфляция составила в среднем 9,1% в пересчете на год после 12% в четвертом квартале 2024 года. Отмечено, однако, что устойчивая часть инфляции снизилась меньше, чем общий индекс потребительских цен, что отражает по-прежнему высокий внутренний спрос. Кроме того, инфляцию отчасти сдержало происходящее с начала года укрепление рубля, которое, как дает понять ЦБ, может быть временным фактором.

Отметив, что инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться, регулятор напомнил о том, что профессиональные аналитики (макроопрос ЦБ — см. «Ъ» за 13 марта) немного повысили прогнозы по инфляции на 2026 год. В целом ожидания по ней сохраняются на повышенном уровне, но в базовом сценарии Банк России предполагает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будет способствовать охлаждение кредитования, а также высокая сберегательная активность населения.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

Говоря о ситуации в целом, ЦБ отметил, что «отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным». Высокий внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. Рост доходов позволяет населению одновременно наращивать сбережения и потребление. Темпы роста корпоративного кредитования в целом умеренные, но на их динамику в последние месяцы значимо повлияли повышенные бюджетные расходы (см. «Ъ» за 12 марта).

Сигнал о своих будущих действиях ЦБ в заявлении по итогам заседания несколько смягчил. Отметив, что «для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», регулятор сообщил, что «продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки». Ранее ЦБ просто сообщал о возможности повышения ставки на следующем заседании, теперь сигнал стал не таким жестким.

Вадим Вислогузов