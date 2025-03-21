Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ сохранил ставку

Сигнал на будущее при этом едва заметно смягчен

Совет директоров Банка России по итогам заседания 21 марта вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор объяснил это тем, что инфляционное давление хотя и снизилось, но остается высоким, а экономика продолжает демонстрировать признаки перегрева. При этом рост кредитования замедлился, а граждане стали больше сберегать — чего и добивался ЦБ. Регулятор вновь объявил, что для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, но при этом несколько смягчил сигнал относительно своих ближайших действий.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Прежде всего, ЦБ в сообщении о сохранении ставки зафиксировал снижение «длинных» темпов роста цен — в январе—феврале с поправкой на сезонность инфляция составила в среднем 9,1% в пересчете на год после 12% в четвертом квартале 2024 года. Отмечено, однако, что устойчивая часть инфляции снизилась меньше, чем общий индекс потребительских цен, что отражает по-прежнему высокий внутренний спрос. Кроме того, инфляцию отчасти сдержало происходящее с начала года укрепление рубля, которое, как дает понять ЦБ, может быть временным фактором.

Отметив, что инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться, регулятор напомнил о том, что профессиональные аналитики (макроопрос ЦБ — см. «Ъ» за 13 марта) немного повысили прогнозы по инфляции на 2026 год. В целом ожидания по ней сохраняются на повышенном уровне, но в базовом сценарии Банк России предполагает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будет способствовать охлаждение кредитования, а также высокая сберегательная активность населения.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке.

Как менялась ключевая ставка

Источник: ЦБ РФ

Говоря о ситуации в целом, ЦБ отметил, что «отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным». Высокий внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. Рост доходов позволяет населению одновременно наращивать сбережения и потребление. Темпы роста корпоративного кредитования в целом умеренные, но на их динамику в последние месяцы значимо повлияли повышенные бюджетные расходы (см. «Ъ» за 12 марта).

Сигнал о своих будущих действиях ЦБ в заявлении по итогам заседания несколько смягчил. Отметив, что «для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», регулятор сообщил, что «продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки». Ранее ЦБ просто сообщал о возможности повышения ставки на следующем заседании, теперь сигнал стал не таким жестким.

Вадим Вислогузов

Новости компаний Все