Алена Руденко стала заместителем гендиректора «Роскосмоса»

Алена Руденко назначена статс-секретарем — заместителем гендиректора «Роскосмоса», сообщили в пресс-службе корпорации. Ранее она занимала такую же должность в Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Роскосмосе произошли и другие кадровые изменения. На пост гендиректора АО «ЦНИИмаш» согласовали Василия Титова. До февраля он был заместителем гендиректора института.

Новым главой НПО Лавочкина стал заместитель гендиректора АО «ПРОМТЕХ — Ульяновск» Василий Марфин. До этого он входил в руководящий состав Роскосмоса, АО «ЦНИИмаш» и НПО «Энергомаш».

В начале февраля вступил в должность новый гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Бакланов. Он сменил 68-летнего Юрия Борисова. До этого господин Баканов занимал пост замминистра транспорта.

Подробности — в материале «Ъ» «”Роскосмосу” прописано омоложение».