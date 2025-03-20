Алена Руденко стала заместителем гендиректора «Роскосмоса»
Алена Руденко назначена статс-секретарем — заместителем гендиректора «Роскосмоса», сообщили в пресс-службе корпорации. Ранее она занимала такую же должность в Минцифры.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В Роскосмосе произошли и другие кадровые изменения. На пост гендиректора АО «ЦНИИмаш» согласовали Василия Титова. До февраля он был заместителем гендиректора института.
Новым главой НПО Лавочкина стал заместитель гендиректора АО «ПРОМТЕХ — Ульяновск» Василий Марфин. До этого он входил в руководящий состав Роскосмоса, АО «ЦНИИмаш» и НПО «Энергомаш».
В начале февраля вступил в должность новый гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Бакланов. Он сменил 68-летнего Юрия Борисова. До этого господин Баканов занимал пост замминистра транспорта.
Подробности — в материале «Ъ» «”Роскосмосу” прописано омоложение».