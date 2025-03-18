Стендап-комика Артемия Останина задержали за оскорбление ветеранов СВО

Стендап-комик Артемий Останин был задержан при попытке пересечь границу России. Его доставили в Москву и в ближайшее время планируют допросить. Об этом сообщает Главное следственное управление СКР. В отношении господина Останина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @ost.arty Фото: @ost.arty

По версии следствия, подозреваемый в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность в ходе специальной военной операции. На данный момент Артемий Останин имеет статус подозреваемого, но после допроса ему может быть предъявлено обвинение. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Telegram-канал Mash пишет, что комик был задержан на границе с Белоруссией. По данным «Осторожно, новости», с призывом завести уголовное дело выступил в том числе руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Александр Александров