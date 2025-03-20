Экспорт картофеля из Грузии в Россию вырос почти в 30 раз

С начала января по начало марта 2025 года Грузия поставила на рынки России 27,5 тыс. тонн картофеля стоимостью $8 млн, тогда как за первые два месяца 2024 года в РФ было экспортировано всего 932 тонны картофеля. Об этом сообщает Национальное бюро статистики при кабинете министров Грузии Geostat. Бюро отмечает, что экспорт картофеля из Грузии в РФ неуклонно растет с 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Всего в 2024 году Россия импортировала 14,05 тыс. тонн грузинского картофеля. На втором месте — Азербайджан (10,5 тыс. тонн) и на третьем — Армения (2,18 тыс. тонн).

Картофель в основном производится в восточных и южных регионах Грузии. Особенно в Цалкском, Ахалкалакском и Ниноцминдском районах.

Георгий Двали, Тбилиси