Путин: Запад ввел против России 28 595 санкций

Страны Запада ввели против российских компаний и физлиц 28 595 санкций. В отношении России введено больше рестрикций, чем против всех стран мира. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

При этом Запад угрожает новыми санкциями и «штампует эти пакеты один за другим», добавил глава государства. «Санкции стали своего рода даже дополнительным катализатором позитивных структурных изменений в нашей экономике, в том числе в финансовой, технологической сферах, по многим другим ключевым направлениям»,— добавил господин Путин. В частности, были запущены альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами.

13 марта представитель внешнеполитической службы объединения Анитта Хиппер заявила, что страны ЕС не планируют смягчать санкции против России, а обсуждают новый пакет ограничений. По ее словам, ЕС намерен продлить и персональные санкции против российских граждан. В прошлый раз Евросоюз расширил санкционное давление на РФ 24 февраля, в третью годовщину СВО. Туда были включены банковский сектор, металлургия и логистика.

12 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что шагов по снятию ограничительных мер с России не предпринимается. Однако этот вопрос может стать предметом обсуждения на будущих переговорах о мире на Украине. В них, по убеждению господина Рубио, должны участвовать страны ЕС.

Подробнее о санкциях против РФ — в материале «Ъ» «В очереди на снятие».