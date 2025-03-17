Москва и Душанбе утвердили программу военного стратегического партнерства

Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства двух стран в военной и военно-технической областях до 2030 года. Соответствующими документами обменялись главы министерств обороны РФ и Таджикистана в присутствии президентов Владимира Путина и Эмомали Рахмона в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Эмомали Рахмона

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Эмомали Рахмона

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр обороны Республики Таджикистан Эмомали Собирзода утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях на 2026–2030 годы»,— заявил ведущий церемонии подписания документов на встрече двух делегаций в Кремле (цитата по «РИА Новости»).

В Минобороны РФ также сообщили, что в ходе встречи двух делегаций «обсуждено состояние и согласованы планы развития военного и военно-технического сотрудничества России и Таджикистана на ближайшую перспективу». Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства, размещенном в официальном Telegram-канале.

Визит Эмомали Рахмона в Москву стартовал сегодня, 17 марта. Как сообщали в пресс-службе Кремля, во время переговоров коллеги планировали обсудить перспективы развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Планируется обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.

Анастасия Домбицкая