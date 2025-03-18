Путин поддержал взаимный отказ РФ и Украины от ударов по энергоинфраструктуре

Президент России Владимир Путин по итогу телефонных переговоров поддержал идею главы Белого дома Дональда Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. При этом для полного прекращения боевых действия российская сторона выдвинула несколько условий, в том числе — прекращение военной помощи Украине.

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«В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду»,— говорится в сообщении Кремля.

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