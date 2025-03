Век «Свободы» не видать

Под указ американского президента Дональда Трампа о сокращении семи федеральных агентств, в том числе Агентства США по глобальным медиа (USAGM), могут попасть в общей сложности около 3,5 тыс. работников СМИ. Официально структуры вроде «Голоса Америки» (признан иностранным агентом) и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано иностранным агентом и нежелательным в РФ) не прекратили свое существование, но, судя по всему, их судьба предопределена. Старший советник Трампа Кари Лейк, ответственная за USAGM и его структуры, утверждает, что агентство «спасению не подлежит». С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Журналисты «Голоса Америки» (признан иностранным агентом) отправлены в оплачиваемый административный отпуск, а некоторые уже получили уведомления об увольнении с 31 марта. Схожая ситуация сложилась и в «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано иностранным агентом и нежелательным в РФ). Причина — указ Дональда Трампа от 14 марта о реструктуризации семи федеральных агентств, включая Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое управляет упомянутыми СМИ.

«Неуставные компоненты и функции следующих государственных органов должны быть устранены в максимально возможной степени в соответствии с применимым законодательством, и такие органы должны сократить выполнение своих уставных функций и связанный с ними персонал до минимального присутствия и функций, требуемых законом»,— говорится в указе.

Целью называется оптимизация работы агентств, которые Белый дом счел «необязательными».

По данным USA Today, это решение может затронуть около 3,5 тыс. работников СМИ по всему миру.

Разъясняющие ситуацию служебные записки были подписаны старшим советником Дональда Трампа Кари Лейк, которую глава Белого дома выдвинул на пост гендиректора «Голоса Америки» (признан иностранным агентом в РФ). Но назначение ее на эту должность застопорилось, пока консервативный политический активист и писатель Брент Бозелл ожидает слушаний в Сенате по утверждению его кандидатуры на пост президента USAGM. В связи с этим ряд СМИ усомнился в том, что госпожа Лейк имеет хоть какие-то законные основания на действия по прекращению работы упомянутых структур.

Президент «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано иностранным агентом и нежелательным в РФ) Стив Капус, комментируя это решение, назвал его «подарком врагам Америки». А бывший главный финансовый директор USAGM Грант Тернер назвал произошедшее «кровавой субботой» для агентства и его сетей. По его словам, «потребовались десятилетия, чтобы построить» их, и «ужасно видеть, как поджигатели пытаются спалить все дотла».

Совет управляющих по вещанию (Broadcasting Board of Governors, BBG), курировавший американские СМИ, вещающие на зарубежную аудиторию, создан в 1994 году президентом США Биллом Клинтоном В 2018 году BBG переименован в Агентство США по глобальным медиа (U.S. Agency for Global Media, USAGM). До сегодняшнего дня структуры, финансируемые USAGM, работали на десятки стран, выпуская новости на 64 языках с охватом более чем в 427 млн человек.