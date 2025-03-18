Госдолг России в 2024 году вырос на 13,5%

Государственный долг России по итогам 2024 года увеличился на 13,5%, достигнув 29,041 трлн руб., или 14,5% ВВП. Это следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета с января по декабрь прошлого года (pdf.).

Основной рост пришелся на внутренний долг. Он вырос на 2,929 трлн руб. (+14,1%) и составил 23,742 трлн руб. Внешний долг в иностранной валюте снизился на $1,2 млрд. Однако в рублевом эквиваленте он вырос на 516 млрд руб. (+10,8%) и составил $52,1 млрд (5,298 трлн руб.).

Расходы на обслуживание госдолга в прошедшем году составили 2,33 трлн руб. Они выросли на 604,6 млрд руб., прибавив 35,1% год к году. «При этом их доля в общем объеме расходов федерального бюджета составила 5,8%, увеличилась по сравнению с "допандемийным" 2019 годом на 1,8 процентного пункта и стала одной из основных статей функциональной классификации расходов»,— отметило ведомство.

В середине декабря прошлого года Счетная палата сообщала, что госдолг с января по сентябрь вырос на 4,3%. Его размер по состоянию на 1 октября 2024 года составлял 26,707 трлн руб. Внутренний долг за указанный период увеличился на 4,6 %, или на 948,1 млрд руб.

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