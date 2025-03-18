Минздрав: компании теряют более 440 млрд рублей из-за перекуров сотрудников

По оценкам Минздрава, перекуры сотрудников обходятся российским компаниям в 443 млрд руб. в год. Потери связаны в том числе со снижением продуктивности работников. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В связи с этим глава Минздрава призвал работодателей инвестировать в программы здоровья сотрудников. «Каждый вложенный рубль в корпоративные программы здоровья возвращается девятью»,— сказал господин Мурашко (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, такие программы не только улучшают самочувствие сотрудников, но и повышают их продуктивность. Кроме того, эти меры снижают количество прогулов, улучшают атмосферу в коллективе и укрепляют лояльность к компании.

Министр подчеркнул, что государство теряет 4% ВВП из-за ранней смертности трудоспособного населения, вызванной хроническими заболеваниями.

Табакокурение является катализатором развития многих хронических неинфекционных заболеваний, которые вносят основной вклад в глобальную структуру смертности. Во всем мире сейчас, по данным Всемирной организации здравоохранения, курят свыше 1,3 млрд человек, или 22,3% населения планеты (36,7% мужчин и 7,8% женщин). В России доля курящих, согласно данным ВЦИОМа и Росстата, может достигать от 30% до 35% населения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Здоровью прописывают регулирование».