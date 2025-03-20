Кирсти Ковентри избрана президентом МОК

20 марта в Греции на 144-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) прошли выборы нового президента организации. В первом туре им была избрана 41-летняя олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый президент МОК Кирсти Ковентри

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Новый президент МОК Кирсти Ковентри

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Ковентри — десятый президент МОК за его 130-летнюю историю. Она стала первой женщиной на посту главы организации.

Ковентри сменит 71-летнего Томаса Баха, возглавлявшего организацию 12 лет. Полномочия Баха истекут 24 июня 2025 года, после чего он пожизненно станет почетным президентом МОК.

На Олимпийских играх в Афинах (2004) и в Пекине (2008) Ковентри завоевала две золотые медали в заплыве на дистанции 200 метров на спине. В 2018 году заняла пост министра по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве. Является членом МОК с 2012 года, входит в исполком организации.

Помимо Ковентри на пост президента МОК претендовали президент Международной ассоциации гимнастики Моринари Ватанабэ, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, глава Международного союза велосипедистов Давид Лаппартьян, член исполкома МОК Фейсал бен Хусейн и президент Международной федерации лыжного спорта Юхан Элиаш.

Президента МОК избирают на восемь лет, по истечении срока возможно переизбрание на четыре года.

Подробнее о кандидатах — в материале «Ъ» «Олимпийская партия».

Таисия Орлова