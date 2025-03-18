«Букет Чувашии» хорошо стоит

Как стало известно “Ъ”, переговоры о покупке пивоваренной компанией «Балтика» активов региональных производителей — «Букет Чувашии» и «Булгарпиво» — не принесли результатов. Стороны не смогли договориться об общей сумме сделок, которая оценивалась в 2,7 млрд руб. «Балтике» нужны были не столько производственные линии по разливу пива этих предприятий, сколько их мощности по переработке солода, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Как сообщили два источника “Ъ” на алкогольном рынке, сделка по покупке пивоваренной компанией «Балтикой» двух региональных производителей пива — «Букет Чувашии» и «Булгарпиво» — сорвалась. О старте этих переговоров в ноябре 2024 года сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на трех своих источников, знакомых с ходом переговоров. Тогда 100% акций ОАО «Букет Чувашии» эксперты оценили в 2 млрд руб., ОАО «Булгарпиво» — примерно в 700 млн руб.

По словам одного из собеседников “Ъ”, переговоры прекратились, так как стороны не смогли договориться о цене. В «Балтике» и «Булгарпиве» отказались от комментариев. В «Букете Чувашии» на вопросы “Ъ” не ответили.

«Балтика» основана в 1990 году в Санкт-Петербурге, сейчас является вторым производителем пива в России, уступая AB InBev Efes. По данным аналитической компании «Нильсен», на май 2024 года «Балтика» занимала 26,1% в общей структуре продаж пива в России. В ее портфель входят, в частности, бренды «Балтика», Zatecky Gus, «Жигулевское», «Арсенальное». Согласно СПАРК, в 2023 году выручка компании увеличилась на 8,4% год к году, до 109,2 млрд руб., чистый убыток составил 28,1 млрд руб.

ОАО «Букет Чувашии» основано в 1974 году в Чебоксарах, выпускает одноименное пиво, а также под брендами «Марочное», «5.0 Юбилейное». Мощности компании составляют 8 млн декалитров (дал) пива в год. Также управляет 22 собственными магазинами в формате «у дома» «Дикий лось». Конечный бенефициар компании не раскрывается. По данным СПАРК, выручка компании в 2023 году увеличилась на 9,07%, почти до 3,5 млрд руб., убыток — около 34 млн руб.

ОАО «Булгарпиво» работает с 1981 года в Набережных Челнах в Татарстане. Как следует из данных самой компании за 2014 год, тогда 100% акций принадлежали Олегу Мешкову. Предприятие выпускает 13 млн дал напитков в год. В его портфель входит пиво «Пятницкое», «Немецкое», Bulgarpivo. По данным СПАРК, выручка производителя в 2023 году снизилась на 4,67%, до 1,37 млрд руб., убыток — 147,7 млн руб.

«Балтика» вряд ли рассматривала покупку «Букета Чувашии» и «Булгарпива» для наращивания собственного производства, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Хотя эти компании достаточно крупные для региональных производителей, в общем производстве пива в РФ их доля не превышает 1%, добавляет эксперт. По словам собеседника “Ъ” на пивном рынке, «Букет Чувашии» интересовал «Балтику» в первую очередь из-за мощностей по производству солода.

Господин Шапкин говорит, что переговоры по возможной покупке региональных пивоварен шли еще при формальном владении «Балтикой» Carlsberg. Эта сделка могла рассматриваться для подстраховки на чрезвычайный случай, например наложение ареста на основные активы, не исключает эксперт. В таком случае, по его словам, выпуск пива можно было бы продолжить на мощностях производителей из Чувашии и Татарстана.

Весной 2022 года датская Carlsberg, владевшая «Балтикой» с 2008 года, заявила о намерении покинуть рынок РФ. В июне 2023 года российский бизнес Carlsberg был указом президента РФ Владимира Путина передан в управление Росимуществу, а в конце 2024 года бизнес был продан АО «ВГ Инвест». Как отчиталась Carlsberg, сумма сделки составила 2,3 млрд датских крон, или около $320 млн по курсу на конец 2024 года. После этой сделки, резюмирует Павел Шапкин, «Балтика» могла потерять интерес к активам «Букета Чувашии» и «Булгарпива».

Владимир Комаров