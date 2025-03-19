Дуров: Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что число активных пользователей площадки превысило 1 млрд человек в месяц. Он сообщил, что теперь Telegram находится на втором месте по популярности среди мессенджеров. Господин Дуров уточнил, что в этом лидерстве не учитывает WeChat, рассчитанный на китайскую аудиторию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и тратит на приложение 41 минуту в день. Тем временем наш доход стремительно растет, и в 2024 году мы получили прибыль в размере $547 млн»,— сообщил господин Дуров в своем Telegram-канале.

Приложение WhatsApp — главного конкурента Telegram, который среди мессенджеров занимает первое место по числу пользователей,— он назвал «дешевой, упрощенной имитацией» своего приложения. «В течение многих лет они отчаянно пытались скопировать наши инновации, тратя миллиарды на лоббирование и PR-кампании»,— заявил господин Дуров. Он уверил, что, «в отличие от WhatsApp», Telegram смог сохранить свою независимость.

Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. Франция предъявила предпринимателю обвинения по шести пунктам из-за отказа мессенджера сотрудничать с французскими властями. По данным газеты Liberation, с 2013 по 2024 год французская жандармерия насчитала 2460 случаев, когда Telegram не ответил на юридические запросы, что привело расследования многих преступлений в тупик. 15 марта стало известно, что Павел Дуров покинул Францию.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Павел Дуров улетел, но обещал вернуться».