Долг Google перед российскими телеканалами составил 91,5 квинтиллиона рублей

Задолженность российского подразделения Google — ООО «Гугл» — перед отечественными телеканалами составила более 91,5 квинтиллиона руб. Об этом сообщил конкурсный управляющий «Гугла» Валерий Таляровский. Квинтиллион — это единица с 18 нулями. Речь идет о неустойке, которую компания обязана выплатить российским телевещателям за блокировку их каналов на YouTube.

«Всего в этом реестре 18 требований 16 кредиторов на общую сумму 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 трлн 138 млрд 260 млн сто тыс. руб.»,— рассказал господин Таляровский в беседе с «РИА Новости». Он уточнил, что, в отличие от обязательств американского Google, которые продолжают расти, долг российского подразделения зафиксирован на момент признания его банкротом.

Как пояснил управляющий, текущие кредиторы могут рассчитывать в основном на конвертацию астрентного обязательства в требование из субсидиарной ответственности. Астрент — это судебная неустойка, которая начисляется за каждый день неисполнения судебного решения. При этом долг увеличивается в геометрической прогрессии, то есть с каждым днем сумма растет.

Однако даже в этом случае они смогут претендовать только на активы Google в юрисдикции по месту признания банкротства. «И установленный на основании российских судебных актов размер требований будет иметь значение прежде всего для определения пропорции доли соответствующего канала в отношении того или иного объема взысканных средств»,— добавил он.

На заседании Арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве «Гугла» 17 февраля заявлялось, что долг для американской Google достиг 2,8 дуодециллиона руб. Дуодециллион — это единица с 39 нулями. При этом суд указал, что начисление неустойки в отношении российского «Гугла» прекратилось в день признания его банкротом.

Подробнее о требованиях к компании — в материале «Ъ FM» «Google получила штраф с 36 нулями».